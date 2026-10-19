La pareja más famosa del mundo del tenis anunció su separación: “Nuestro matrimonio se está acabando”

La tenista ucraniana Elina Svitolina confirmó su separación de Gael Monfils . En un extenso comunicado en sus redes sociales, explicó los motivos que la llevaron a poner un punto final a una relación que duró ocho años.

“ Esto es lo más difícil que he tenido que compartir ”, tituló la deportista quien asumió la responsabilidad de finalizar la relación amorosa con el tenista francés. “Todos saben lo mucho que Ucrania significa para mí. De lo que rara vez he hablado es del daño que la guerra me ha causado interiormente ”, contó.

Una publicación compartida por SVITO (@elisvitolina)

“El año pasado, les conté que necesitaba alejarme porque no estaba en el estado emocional adecuado . Hoy quiero sincerarme un poco más”, argumentó sobre cómo el conflicto bélico que atraviesa su país la desgastó emocionalmente.

Casados en 2021 y con una hija llamada Skai , la pareja sobrellevó este último tiempo con Monfils como sostén emocional. Sin embargo, el desgaste de ambas partes llevó a la deportista ucraniana a ponerle un punto final a la pareja con el fin de “ reencontrarse con sí misma” .

“ Gaël lo vio todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos juntos durante mucho tiempo, con todas nuestras fuerzas . Pero algunas batallas se libran en lo más profundo de uno mismo, y ningún amor ajeno puede ganarlas”, se sinceró Svitolina, quien en el comunicado resaltó la compañía de su pareja con el fin de salvaguardar la integridad de su pequeña hija.

Muy reflexiva sobre el momento que está viviendo, Svitolina expresó que necesita un tiempo en soledad para sanar las heridas: “Con el tiempo, comprendí que necesito reencontrarme conmigo misma y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura que he tenido que afrontar y lo más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo . Gaël me escuchó. Respetó mis necesidades con una fortaleza y una gracia que jamás olvidaré”.

A su vez, indicó que junto a Monfils construyeron “una vida hermosa” y puso en escena la importancia de Skai, quien nació en octubre de 2022. “Siempre será lo primero. Nuestro matrimonio termina, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, a su lado, en cada paso de su vida”, agregó.

“Sepan que no hay nadie a quien culpar. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando . Les pedimos su comprensión y el espacio que necesitamos para sanar”, cerró.

La noticia, publicada hace horas, en la cuenta de ambos tenistas causó un fuerte revuelo entre sus colegas y seres queridos, quienes acompañaron la decisión tomada por las partes y lamentaron que la relación llegó a su fin.

Svitolina y Monfils se conocieron en París, en 2018. En la primera cita, el tenista francés deslumbró a la ucraniana con un truco de magia que terminó de ser el quiebre para una relación, por momentos a distancia. Es que la agenda repleta de compromisos de ambos llevó a que ambos vivan en diferentes países hasta poder congeniar en un lugar en común para poder fortalecer la pareja. A ocho años de aquel momento, los caminos de Svitolina y Monfils tomaron un rumbo diferente.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación