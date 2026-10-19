El Gobierno presentó un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados públicos nacionales

El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiros voluntarios para empleados de la administración pública , al cual podrán aplicar cerca de 20 mil trabajadores estatales , según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La medida fue oficializada a través del decreto 1203/26, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de Sturzenegger. El período de adhesión al retiro voluntario será desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre de este año , con posibilidad de prórroga de 30 días.

Según se detalló en el decreto, el personal que acceda al Régimen "percibirá una gratificación única extraordinaria de egreso o una gratificación mensual extraordinaria de egreso ", sin perjuicio de la liquidación final que le corresponda con motivo del cese de la relación laboral, que estará determinada según el grupo en el cual se incluya y su antigüedad en la planta permanente.

"Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente). Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos", explicó el ministro en su cuenta de la red social X.

El Decreto 1023/26 con firma de @JMilei , @diegosantilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean). Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la…

La selección de quiénes podrán adherirse al retiro voluntario fue dividida en tres grupos . En primer lugar, mujeres a partir de los 58 años y hombres a partir de los 63, que no cuenten con aportes jubilatorios suficientes.

En segundo lugar, mujeres entre 58 y 64 años, y hombres entre 63 y 64, con un mínimo de 30 años de aportes jubilatorios. En tanto que la tercera opción es para las mujeres que tengan de 57 años en adelante y hombres desde los 62.

Según al grupo que pertenezcan, corresponderán diversas "gratificaciones", detalladas en el anexo del decreto publicado este lunes.

No podrán participar del régimen de retiros quienes formen parte del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, tanto en actividad como retirados, quienes integre la Secretaria de Inteligencia del Estado, personal de orquestas, coros y ballet nacionales, y quienes se desempeñen en cargos docentes o civiles en el exterior.

Tampoco podrá adherirse al régimen quien esté procesado por delitos contra la Administración Pública, quien esté sometido a sumario administrativo, quien haya iniciado el proceso de jubilación o retiro por invalidez, quien haya presentado la renuncia al cargo o quien fuera puesto a disponibilidad durante la vigencia del retiro.

Además, quien tenga un cargo sindical y quiera adherirse al régimen de retiros, deberá presentar su renuncia como delegado de personal ante el sindicato correspondiente.

La medida fue celebrada este lunes por el ministro Sturzenegger, quien destacó además que desde que asumió Javier Milei la presidencia, echaron a más de 77 mil empleados públicos.

Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos. VLLC! pic.twitter.com/jfXdECBfyX

El decreto ya había sido adelantado por Clarín a comienzos de octubre y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que "no es retiro voluntario, es despido extorsivo".

"No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos. Después contratan por millones a consultoras amigas de Sturzenegger", señaló el jefe del gremio de estatales, que adelantó que estudian nuevas medidas de fuerza.

Fuente: Clarín