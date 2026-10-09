Un potente terremoto sacudió Panamá: alertan que puede haber olas peligrosas de tsunami hasta en Chile

CIUDAD DE PANAMÁ.- Un potente terremoto , con una magnitud de 7,7 grados en la escala de Richter, sacudió este viernes Panamá, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), lo que activó alertas por posibilidad de olas de tsunami en algunas zonas de las costas de Panamá y otros países de la región. Las autoridades no reportaron aún víctimas o daños materiales.

El sistema de alerta de Estados Unidos advirtió además que en las próximas horas podría haber olas peligrosas de tsunami en las costas de Panamá y Colombia.

Notable quake, preliminary info: M 7.6 - 10 km WSW of Pitaloza Arriba, Panama https://t.co/tlY0Y1cegU

El terremoto se registró a las 12.56 locales (14.56 en la Argentina) con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, una localidad rural en la provincia de Herrera, el centro sur del país, y se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde algunos edificios temblaron y se ordenaron evacuaciones.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.

Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Tras el sismo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por su sigla en inglés), emitió una alerta de posibles “ olas peligrosas” a lo largo de las costas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

El sistema también indicó que existía riesgo de tsunami en Hawái, mientras el Servicio de la Armada de Chile emitió amenaza de tsunami para sus costas tras el terremoto en Panamá.

Imágenes desde Penonomé. La gobernación y la Catedral quedaron bastante afectadas. pic.twitter.com/xE9HqfOw75

El terremoto se sintió también en otros países, especialmente en Costa Rica y en Colombia.

Imágenes en redes sociales y medios locales mostraron algunos daños materiales como techos caídos en universidades y gente siendo evacuada de edificios. Residentes visiblemente alterados se congregaron en el exterior a la espera de noticias sobre el impacto del sismo.

Residentes de la Ciudad de Panamá, visiblemente conmocionados, se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor.

“ Lo sentimos con mucha fuerza, derribó cosas de la cocina, pero estamos bien, aunque muy asustados ”, dijo Rosendo Domínguez, un residente de 60 años oriundo de Herrera, la provincia donde ocurrió el sismo. “Toda la gente está afuera asustada”.

Afectación en la vía de Torio en Mariato, provincia de Veraguas tras fuerte movimiento sísmico en diversos puntos del país. pic.twitter.com/tWHJMeVAAh

Autoridades a cargo del Canal de Panamá , por donde atraviesa alrededor del 3% del comercio marítimo mundial, dijeron que, preliminarmente, seguía operando normalmente.

Fuente: La Nación