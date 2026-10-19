Un nene de 4 años llevó un revólver al jardín y la maestra lo encontró en su cartuchera

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Un nene de 4 años llevó un revólver al Jardín de Infantes Nº 377 de Rosario y una docente lo encontró dentro de su cartuchera. El hallazgo generó preocupación en la comunidad educativa y motivó la intervención policial.

El episodio ocurrió en el establecimiento ubicado en la calle Garzón al 4300, en el barrio Qom, en la zona oeste de la ciudad. Según informó La Capital, los docentes dieron aviso a la Policía tras descubrir el arma.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un revólver Smith & Wesson calibre 38 largo, cuya numeración de serie había sido borrada, una circunstancia que dificulta determinar su procedencia.

La investigación busca establecer cómo llegó el arma a manos del menor y reconstruir su recorrido hasta el jardín. También se intenta determinar si existió negligencia o algún delito relacionado con la tenencia del revólver.