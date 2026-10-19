Fue al hospital por un dolor de muela, recibió una inyección y murió cuando volvía a su casa

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Marcos Fabián Erise, de 43 años, murió a pocos metros de su casa en Dolavon, Chubut, luego de acudir al hospital por un fuerte dolor de muela. Su familia cuestiona la atención recibida y reclama que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes 5 de octubre. Según relató su hermano Antonio, Marcos recibió una inyección en la guardia y ambos emprendieron el regreso a su vivienda. Durante el trayecto, el hombre comenzó a sentirse mal y tuvo que detenerse varias veces.

La familia sostiene que el medicamento administrado habría sido diclofenac, aunque todavía espera los resultados de las pericias para determinar qué sustancia recibió y si tuvo alguna relación con la muerte.

Murió a pocos metros de su casa

De acuerdo con el testimonio de Antonio, publicado por medios locales, Marcos comenzó a sentir molestias alrededor de las 17 y el dolor aumentó con el paso de las horas. Cerca de las 21.15, le pidió a su hermano que lo acompañara al hospital.

Tras esperar aproximadamente media hora, fue atendido por un médico y un enfermero, quienes le aplicaron una inyección en la pierna derecha.

Al salir del centro de salud, Marcos caminó junto a su hermano. Sin embargo, durante el regreso comenzó a mostrarse agitado y debió detenerse en varias oportunidades para descansar.

Cuando llegaron a la plaza del barrio, a unos 100 metros de su vivienda, Marcos le pidió agua. Antonio fue hasta la casa para buscar una botella y, al regresar unos cinco minutos después, encontró a su hermano sin vida.

El hombre aseguró que intentó comunicarse con el hospital para solicitar asistencia, pero no obtuvo respuesta. También denunció que la ambulancia tardó alrededor de media hora en llegar.

La familia espera los resultados de las pericias

Tras el fallecimiento, la familia realizó una denuncia policial y solicitó que se practicara una autopsia para determinar las causas de la muerte.

Además, aguarda los resultados de los análisis toxicológicos, que podrían aportar información sobre las sustancias presentes en el organismo. Los familiares también consideran que las cámaras de seguridad del hospital y de la vía pública podrían ayudar a reconstruir lo ocurrido.

Hasta el momento, no se había confirmado que la inyección recibida estuviera relacionada con el fallecimiento.

Cómo era Marcos Erise

Marcos era vecino de toda la vida de Dolavon. Su hermana Lorena lo describió como una persona alegre, sociable y querida por la comunidad. Cobraba una pensión por discapacidad, disfrutaba de escuchar la radio y cantar, y solía saludar a quienes encontraba por la calle.

Sus restos fueron sepultados el miércoles 7 de octubre en el cementerio municipal, mientras la familia espera respuestas sobre las circunstancias de su muerte.