Desapareció una docente en Corrientes: Hay dos detenidos y la familia sospecha que fue engañada

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Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años y directora suplente de la Escuela Rural Nº 626 del paraje El Malezal, permanece desaparecida desde el 6 de octubre, cuando salió de su casa rumbo al establecimiento educativo en la zona de Esquina, Corrientes. Por el caso hay dos detenidos y continúa un amplio operativo para intentar localizarla.

Más de 80 efectivos participan de los rastrillajes en sectores rurales de difícil acceso. El operativo incluye drones, perros especializados, caballos y móviles policiales, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad para reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

Los últimos movimientos de la docente

Godoy salió de su vivienda alrededor de las 6 de la mañana del 6 de octubre con destino a la Escuela Rural Nº 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

Al día siguiente, mantuvo el último contacto con uno de sus hijos a través de WhatsApp. La preocupación de sus familiares aumentó cuando comprobaron que no había llegado a la escuela ni regresado a su casa.

Uno de sus hijos presentó la denuncia y, a partir de ese momento, comenzó la búsqueda. Los rastrillajes se concentran en zonas rurales de Esquina, donde los malezales, los montes y los caminos dificultan las tareas. Hasta el momento, no se encontraron rastros que permitan determinar dónde está la docente.

Dos detenidos y un amplio operativo de búsqueda

La Policía de Corrientes desplegó un procedimiento con más de 80 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados.

En el operativo participan efectivos de la Policía Rural y Ecológica, grupos tácticos, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales y bomberos. Los equipos recorren distintos sectores a pie y a caballo, mientras los drones permiten observar áreas de difícil acceso.

En paralelo, los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad y avanzan con distintas medidas judiciales. Dos personas fueron detenidas porque serían las últimas que tuvieron contacto con la mujer. También se realizaron allanamientos en domicilios de los detenidos y de otros sospechosos.

La causa está a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador y de la fiscalía interviniente.

La familia sospecha que fue engañada

Los familiares de Nancy creen que su desaparición podría estar vinculada con un engaño. Sandra Godoy, sobrina de la docente, sostuvo que su tía no se habría perdido y relató que una vecina cercana a su vivienda recibió información sobre un supuesto viaje.

Según contó, la mujer habría dicho que Nancy regresaría el lunes o el martes para llevarla hasta una estancia, desde donde podría continuar su recorrido hacia Esquina.

A partir de ese relato, la familia sospecha que alguien pudo haber convencido a la docente de salir de su casa con una explicación falsa. Sin embargo, Sandra aclaró que se trata de una hipótesis familiar y que no cuentan con pruebas para confirmarla.

Los dos hijos de Nancy también solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita encontrarla. La investigación continúa mientras se mantienen los rastrillajes en la zona.