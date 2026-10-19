Se viene una semana de contrastes con lluvias y tormentas de “corta duración”, ascenso térmico y una posible ciclogénesis: las zonas afectadas

Buenos Aires y el conurbano atravesaron una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas , ya que el fin de semana abrió una breve ventana de mayor estabilidad, con una disminución de las precipitaciones y la aparición del sol.

Sin embargo, el comienzo de la semana presentó un cielo nublado que se mantendrá a lo largo de toda la semana, acompañado de precipitaciones y un descenso térmico que mantendrá un ambiente poco habitual para mediados de octubre.

Según el sitio especializado Meteored , los primeros dos días de la semana traerán poco movimiento y una suba lenta de la temperatura, mientras que la segunda mitad se presenta más húmeda e inestable, con un viernes que los especialistas miran con atención por la posible formación de un sistema de baja presión.

Este lunes la región quedó bajo la influencia de un centro de alta presión que hace soplar viento del norte. Eso se traduce en un cielo que va a alternar sol y nubes, con la posibilidad de alguna llovizna débil y aislada en los momentos más cubiertos, aunque con acumulados mínimos. La mínima rondará los 7°C y la máxima llegará a 17°C .

El martes tendrá un perfil similar, ya que la mañana será soleada y la nubosidad irá ganando terreno con el correr de las horas. El viento rotará al noreste y empujará los termómetros hacia arriba: se esperan entre 11°C y 19 °C, y podría tocar los 20°C .

El miércoles y el jueves podrían registrarse lluvias y tormentas en el AMBA, aunque Meteored las describe como episodios puntuales, aislados y breves , sin demasiado impacto en la rutina.

Asimismo, el viernes se espera el paso de una perturbación en altura, una onda en los niveles medios de la atmósfera que favorece que el aire suba. Si en superficie encuentra calor y humedad, el resultado suele ser el desarrollo de tormentas , con la posibilidad de una posible ciclogénesis .

El viernes se perfila como una jornada muy inestable en una amplia franja del centro y el norte del país, con tormentas de intensidad variable. El AMBA no queda descartado de los sectores donde podría haber complicaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes alertas amarillas por lluvias para Mendoza, Neuquén, La Pampa y Río Negro .

En la zona cordillerana de San Juan y Mendoza rige además una alerta amarilla por nevadas, que alcanza las áreas de mayor altura sobre el límite con Chile.

19 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ☔ Lluvia 🟨 10-40 mm ❄️ Nevada 🟨 20-50 cm 🌬️ Viento 🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 pic.twitter.com/5ihVmoFvYX

El viento también complica el panorama en el noroeste. El organismo dispuso una alerta amarilla para sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja , donde se esperan ráfagas intensas.

De cara al viernes, el pronóstico anticipa una jornada muy inestable sobre una amplia franja del centro y el norte del país , con tormentas de intensidad variable.

Fuente: La Nación