Los mensajes de Paredes, Acuña y Guido Rodríguez al Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula en Chelsea

El susto quedó atrás y ahora empezó la cuenta regresiva para volver a jugar. Emiliano Martínez fue operado de la fractura de mandíbula que sufrió durante la victoria de Chelsea por 2-0 sobre Everton, por la Premier League. Horas después de la intervención, el arquero de la Selección argentina eligió las redes sociales para contar que todo había salido bien y mostrar una imagen desde la clínica.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”, escribió el Dibu. El mensaje llevó tranquilidad sobre su estado y rápidamente encontró respuesta entre varios de los futbolistas con los que compartió la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Leandro Paredes fue uno de ellos. El mediocampista de Boca eligió tres emojis de fuerza y un corazón azul para acompañarlo. Marcos Acuña, defensor de River, respondió con dos emojis de manos en oración y otro de fuerza . Guido Rodríguez se expresó con un corazón rojo, un emoji de fuerza y destellos de estrellas .

Y al margen de sus compañeros de selección en Qatar, surgió el respaldo del ecuatoriano Moisés Caicedo, con quien comparte el día a día en Chelsea: el volante le puso “Mi hermanito”, acompañado de corazones, lo que denota su buen vínculo entre ellos en el club londinense.

La lesión que obligó a Martínez a pasar por el quirófano se había producido en el segundo tiempo del encuentro contra Everton. Cuando salió a buscar una pelota aérea, el arquero chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El golpe obligó a que recibiera atención médica durante varios minutos y, finalmente, tuvo que retirarse del campo en camilla.

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Después llegaron los estudios y el diagnóstico: una fractura de mandíbula que requería una operación. La intervención se realizó con éxito, según informó Chelsea, que además le deseó una pronta recuperación.

El próximo paso dependerá de cómo responda Martínez en las semanas posteriores a la cirugía. Esa evolución marcará los tiempos para su regreso a la actividad. Por ahora, mientras inicia la recuperación, el Dibu ya recibió el acompañamiento de sus compañeros de la Selección: Paredes, Acuña y Rodríguez se sumaron públicamente con sus mensajes después de conocerse que la operación había salido bien.

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Fuente: La Nación