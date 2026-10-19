Wanda Nara lanzó una picante frase contra la China Suárez en MasterChef Celebrity

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Wanda Nara volvió a recordar el escándalo del Wanda Gate con una frase dirigida a la China Suárez durante un momento de humor en MasterChef Celebrity. El intercambio ocurrió mientras la conductora interactuaba con Lizy Tagliani, quien llevaba un velo de viuda para cocinar.

Todo comenzó cuando Wanda le dijo a la participante: “Viuda y embarazada te dejaron”. Lizy siguió el juego y respondió: “Estábamos juntos, su esposa no sabía…”.

La contestación dio pie a que Nara recreara una de las frases más recordadas del escándalo que protagonizó en 2021, cuando descubrió el encuentro entre Mauro Icardi y la actriz en París, mientras el futbolista todavía estaba casado con ella.

“Ah, ¿era casado? Otra familia que te cargaste, zorra”, lanzó la conductora, con picardía, en alusión directa a la China Suárez.

La reacción de Lizy fue inmediata: se tapó la cara ante el inesperado comentario, mientras que Germán Martitegui tampoco pudo ocultar su sonrisa.

A cinco años del estallido del Wanda Gate, la referencia volvió a poner en escena uno de los episodios más comentados del mundo del espectáculo y generó un nuevo momento televisivo alrededor de la historia entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.