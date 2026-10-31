Un menor se cayó en un colectivo tras una frenada brusca y se fracturó la tibia: la Justicia fijó una indemnización de $44.920.000

Un adolescente sufrió una grave lesión mientras viajaba en un colectivo de la línea 382 , en San Justo, partido de La Matanza. El conductor realizó una frenada brusca y el pasajero perdió el equilibrio, cayó dentro de la unidad y se fracturó la tibia izquierda .

Después del accidente, la familia inició una demanda contra la empresa responsable del servicio, Nueva Ideal S.A. El caso llegó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y fijó una indemnización de $44.920.000 por incapacidad, daño moral y tratamiento psicológico, más los intereses correspondientes.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 , cuando Mariano Correa Ojeda viajaba en el interno 474 de la línea 382. La unidad circulaba por San Justo y, al llegar a la intersección de las calles Presidente Perón e Illia, el conductor realizó una frenada repentina . Según las actuaciones judiciales, el chofer intentó evitar una situación de tránsito relacionada con varias personas que empujaban un vehículo sobre la calzada.

Como consecuencia de la maniobra, el adolescente cayó dentro del colectivo y sufrió una fractura de la tibia proximal izquierda , además de traumatismos y excoriaciones.

La familia consideró que el accidente había sido consecuencia de una conducción inadecuada y presentó una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte y su aseguradora.

Durante el proceso, Nueva Ideal S.A. intentó desligarse de la responsabilidad. Sin embargo, la Cámara consideró que la maniobra no podía justificarse como una situación imprevisible, ya que el conductor había advertido previamente la presencia de personas que empujaban un vehículo .

Los magistrados señalaron que esa circunstancia obligaba al chofer a extremar las precauciones y mantener el control de la unidad.

Además, recordaron que las empresas de transporte público tienen una obligación de seguridad hacia sus pasajeros , que incluye garantizar condiciones adecuadas durante todo el recorrido.

El 14 de octubre de 2026 , la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó parcialmente la indemnización establecida en primera instancia.

Los jueces fijaron los siguientes montos:

De esta manera, los tres conceptos suman $44.920.000 , a los que deberán agregarse los intereses correspondientes.

Finalmente, la Cámara mantuvo la condena contra Nueva Ideal S.A., con intervención de Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, e impuso las costas de la apelación a la empresa.

De todas formas, la resolución corresponde a una sentencia de segunda instancia y todavía no quedó firme .

Fuente: TN