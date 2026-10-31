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La Plata: un policía mató a un joven que habría intentado robarle la moto

Redacción CNM octubre 31, 2026

Un joven murió tras recibir un disparo de arma de fuego en La Plata. Según las primeras versiones, la víctima habría intentado robarle la moto a un policía.

El hecho ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de 15 y 606 del Barrio Aeropuerto, en el sur de La Plata.

La víctima cayó herida y murió en el lugar, según informó el diario 0221 . Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni su edad.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven habría intentado robarle la moto a un hombre que resultó ser policía. El efectivo, según esa versión, se defendió utilizando su arma reglamentaria y disparó contra el presunto asaltante.

Testigos del barrio señalaron que la muerte se produjo luego de un raid delictivo que habría incluido otro robo a un comercio cercano. La causa quedó en manos de la UFI 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien deberá determinar las circunstancias exactas del hecho.

El desenlace fatal generó una fuerte reacción entre los allegados y familiares de la víctima, que se acercaron al lugar conmocionados por lo ocurrido. La zona permaneció con una importante presencia policial durante varias horas, mientras avanzaban las pericias y la investigación judicial.

Fuente: TN


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