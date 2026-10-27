Un joven de 19 años murió tras caer de un camión durante una caravana de apoyo a Flávio Bolsonaro

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Matheus Henrique Oliveira Silva, de 19 años, murió tras caer de un camión en movimiento durante una caravana de apoyo a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), realizada el sábado 24 de octubre en Goianésia, en el estado brasileño de Goiás.

El joven era hijo de Júlio César, empresario y fundador del Grupo Govel, una compañía del sector automotor.

El accidente ocurrió en la calle Santos Dumont, en el barrio Covoá. Según informó la Policía Militar de Goiás, Matheus recibió asistencia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y fue trasladado al hospital municipal, donde se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con las autoridades, el conductor del camión se retiró del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales y no pudo ser localizado tras las primeras diligencias.

La zona fue aislada para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Técnico-Científica. Las circunstancias en las que se produjo la caída serán investigadas por los organismos competentes.

Mensajes de despedida

Tras conocerse la muerte del joven, el Grupo Govel y los directorios municipales del PL y del Partido de los Trabajadores (PT) publicaron mensajes de condolencias en las redes sociales.

La empresa fundada por su padre destacó las cualidades personales de Matheus, a quien describió como un joven alegre, de valores admirables y con una gran capacidad para generar amistades. También expresó su acompañamiento a la familia ante la pérdida.

Hasta el momento de la publicación de la información, las autoridades no habían brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída ni informado si el conductor había sido identificado. La investigación deberá determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las eventuales responsabilidades.