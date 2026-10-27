Mezclar cemento con pegamento instantáneo: por qué los albañiles lo usan en pequeñas grietas

Las pequeñas grietas en paredes, pisos y otras superficies pueden aparecer con el paso del tiempo y convertirse en un problema a la hora de mantener la casa en buenas condiciones. Frente a estos desperfectos, circula un truco que combina dos materiales habituales en las reparaciones: el cemento y el pegamento instantáneo .

La mezcla puede endurecer rápidamente y se menciona como una alternativa para determinadas reparaciones pequeñas . Sin embargo, su eficacia depende de los productos utilizados y de las características de la superficie. Antes de probarla, es importante conocer sus limitaciones y saber cuándo conviene recurrir a otro material.

El cemento se utiliza habitualmente en trabajos de albañilería por su capacidad para endurecer y formar una masa resistente . Por su parte, los pegamentos instantáneos, generalmente elaborados a base de cianoacrilato, se caracterizan por adherirse con rapidez a determinadas superficies .

La combinación puede provocar un endurecimiento rápido del material , una característica que explica por qué se menciona como alternativa para algunas reparaciones. No obstante, esto no significa que la mezcla sea adecuada para cualquier tipo de grieta ni que garantice un resultado duradero.

El comportamiento depende de los productos utilizados, las proporciones, la superficie y las condiciones de aplicación . Por eso, no conviene asumir que la combinación reemplaza a los materiales de reparación diseñados específicamente para albañilería.

Antes de elegir un producto, es fundamental determinar si se trata de una fisura superficial o de una grieta que puede indicar un problema más importante .

Para reparar un desperfecto pequeño y estable en una pared, se puede seguir este procedimiento:

Aunque el pegamento instantáneo se comercializa para reparaciones domésticas, combinarlo con cemento puede provocar una reacción rápida y generar calor . El comportamiento concreto depende de la formulación de los productos y de las condiciones de uso.

Algunos adhesivos de cianoacrilato también pueden liberar vapores irritantes durante su reacción. Para reducir los riesgos, es importante tomar ciertas precauciones:

Fuente: TN