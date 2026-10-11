Un diputado massista cruzó a Carlos Bianco en medio de la interna entre Kicillof y Cristina Kirchner

La interna peronista dejó de ser subterránea hace rato. El jueves, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, puso en duda que una pronunciación de la ONU sobre la condena a Cristina Kirchner pueda allanarle el camino a una candidatura presidencial y sugirió que, en tal caso, que el gobernador estaría dispuesto a ir a una interna.

Un diputado massista, Guillermo Michel, se metió hoy en esa pelea. Cuando le preguntaron por las declaraciones de Bianco, el legislador respondió: “Últimamente, sobre todo en el peronismo, hay muchos novatos en la política”.

“Quiero ser respetuoso y no hacer política con nombres propios, sino que lo voy a hablar en primera persona para que quede claro. Yo creo que, últimamente, en la Argentina, y sobre todo en el peronismo, hay muchos novatos y gente acelerada, entre los que me incluyo ”, expresó Michel en diálogo con Rosario Ayerdi, en Radio 10.

En este sentido, el diputado por Entre Ríos aseguró que muchos dirigentes del peronismo están haciendo política en consecuencia de haber formado parte de un gobierno como el de Cristina Kirchner y afirmó que, en lugar de “ andar discutiendo qué hace ella o no ”, deberían estar “poniendo una estampita y prendiendo una vela para agradecer”.

Además sostuvo que hay una “vocación” de querer hacer política confrontando con Cristina Kirchner y remarcó: “También respetemos la situación que vive porque, más allá de ser una dirigente política, es madre, abuela y está viviendo una situación con el caso de las restricciones de la prisión domiciliaria que no las tiene ni siquiera un narcotraficante”.

Michel, en tanto, subrayó que, dentro del peronismo, llegó el momento de “ponerse los pantalones largos” y que cada uno haga política “humildemente” desde su espacio. “La verdad es que lo que está en frente es un dispositivo político y económico que representa otros intereses y que está buscando cambiar el modelo social de la Argentina. Es latinoamericanizar la economía argentina: que no haya clase media, educación de calidad y salud. Nos tenemos que concentrar en eso, respetar a Cristina y ponernos a trabajar”, agregó.

Este jueves, el ministro de Gobierno bonaerense sugirió que Kicillof podría enfrentar a Cristina Kirchner en una eventual PASO si la Justicia internacional la habilita a participar en las elecciones presidenciales de 2027. Bianco desestimó una candidatura de la expresidenta porque consideró que un eventual dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU no sería vinculante, pero no descartó que, en caso de que sucediera, pueda darse una interna.

“No sé, habrá que discutirlo el año próximo . Porque nosotros dijimos que este año no se discuten candidaturas. El año próximo veremos cuál es la situación, quién convocó más, quién representa más” , manifestó en diálogo con el canal de streaming Cenital , tras ser consultado por la posición de Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sobre una eventual candidatura de la exmandataria.

A su vez, el ministro rechazó que Cristina Kirchner pueda presentarse a pesar de un fallo favorable porque se encuentra en prisión domiciliaria y con inhabilitación para ejercer cargos públicos. “Se hablaba de un dictamen en octubre (del Consejo de Derechos Humanos de la ONU). Ojalá que suceda. No soy abogado, entiendo que el dictamen no es vinculante para la Justicia argentina. Es una instancia intermedia que tendrá que evaluar la Justicia argentina y ojalá que lo haga por la positiva”, aclaró.

A su vez, reafirmó que la determinación del espacio de Kicillof para este año es fortalecer el armado político del MDF y se mostró a favor de realizar una alianza ampliar para enfrentar a La Libertad Avanza en 2027. “Hay que ampliar. Con los propios no alcanza para ganar una elección . Y nunca alcanzó además. El peronismo siempre fue frentista, porque nunca le alcanzó con los puros, los propios”, añadió.

Fuente: La Nación