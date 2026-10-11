El Gobierno y la Iglesia argentina enviaron mensajes de afecto al Papa y evitaron hacer especulaciones sobre su visita

Con preocupación y expresiones de una pronta y plena recuperación recibieron el gobierno de Javier Milei y la Iglesia argentina el anuncio de la operación a la que deberá someterse el papa León XIV, a raíz de la aparición de un nódulo en el pulmón.

En la Casa Rosada evitaron hacer especulaciones sobre la visita papal y Milei le dedicó al Sumo Pontífice un posteo en X. “Mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, fue el mensaje del Presidente ante la inesperada novedad, a menos de un mes de la programada visita del Santo Padre al país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

En medios eclesiásticos argentinos se destacó especialmente que el propio Papa hiciera el anuncio con serenidad, dato que, además de aportar transparencia a la política de comunicación del Vaticano, contribuiría a “quitar dramatismo” al problema de salud, interpretaron.

En cuanto al Gobierno, en distintos ministerios consultados por este diario, afirmaron que durante la jornada no hubo contactos con el Vaticano en torno a la salud del Papa. Algunos funcionarios relataron haberse enterado por los medios de comunicación y las redes sociales de la cirugía.

Tanto en el Gobierno como en la Iglesia mantuvieron un expectante silencio frente a posibles novedades en la agenda del Papa, a la espera de que la Santa Sede defina los próximos pasos de León XIV, en función de la evolución de su estado de salud.

Fuentes eclesiásticas y funcionarios que siguen de cerca la organización de la visita programada para noviembre dejaron trascender que “sigue todo en pie”, aunque al mismo tiempo agregaron un matiz: “Hay que esperar”.

En su mensaje, Milei dijo también: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”.

La Conferencia Episcopal Argentina, que preside el arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, invitó “a todo el Pueblo de Dios a unirse en una oración especial por el papa León XIV”, ante la intervención quirúrgica a la que será sometido.

“Pedimos al Señor que le conceda fortaleza y paz en este momento, que la operación se desarrolle favorablemente y que pueda alcanzar una pronta y plena recuperación”, dijo el Episcopado en una nota firmada por Colombo y el secretario general del organismo y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro.

Ambos obispos señalaron: “La serenidad y la confianza con que el Santo Padre se refirió a este momento durante el Ángelus de hoy nos reconfortan y nos animan a permanecer espiritualmente unidos a él, como nos lo ha pedido, acompañándolo con nuestro afecto, cercanía y oración, y confiándolo especialmente al cuidado maternal de la Virgen María”.

En el mensaje, los obispos remarcaron la importancia de mantener la unión espiritual con León XIV, especialmente ante el delicado momento que deberá afrontar.

El anuncio de la operación que se le deberá practicar al Papa se conoció poco antes de la llegada de una “última avanzada” de la Santa Sede para ajustar detalles en la planificación de la visita, especialmente en materia de seguridad, con integrantes de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana.

En los últimos meses se sucedieron reuniones para acordar detalles de la organización del viaje, de las que participaron el nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, entre otros.

En el Gobierno esperan que siete millones de personas participen en los tres encuentros masivos que presidirá León XIV en su visita al país: al pie del Monumento de los Españoles, en la Basílica de Luján y en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde se calcula que la convocatoria equivaldrá a “15 Kempes”, en alusión a la capacidad del estadio mundialista de Córdoba.

La ministra Monteoliva viene trabajando con el Vaticano en el diseño de un megaoperativo de seguridad para blindar al Papa , en articulación con los gobiernos de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El lunes pasado, el Papa recibió en una audiencia privada al obispo de la diócesis salteña de Orán, el fraile franciscano Luis Scozzina, con quien conversó sobre la realidad de la diócesis. Como presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, Scozzina le entregó una carta elaborada por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, con una síntesis de la situación que enfrentan las comunidades originarias en distintos puntos del territorio argentino.

Fuente: La Nación