Un auto circuló en contramano para frenar una brutal pelea a la salida de un boliche

ZONALES





Una violenta pelea entre jóvenes a la salida de un boliche en Mar del Plata quedó registrada en video y generó preocupación por las peligrosas maniobras que realizó un automóvil en medio del enfrentamiento.

El episodio ocurrió el domingo por la mañana en inmediaciones de la avenida Independencia y Brown, donde alrededor de nueve jóvenes comenzaron a discutir en plena calle. En pocos segundos, la situación escaló y varios de ellos empezaron a golpearse.

En las imágenes se observa cómo uno de los jóvenes cae al suelo y recibe golpes y patadas de otros participantes, mientras algunas chicas gritan e intentan separarlos.

En medio del caos, un automóvil con el baúl abierto comenzó a realizar maniobras entre los jóvenes. El conductor dio marcha atrás, hizo un giro en U y llegó a circular en contramano, aparentemente con la intención de dispersar al grupo.

Tras alejarse, varios de los involucrados corrieron detrás del vehículo. Uno de ellos le arrojó un objeto que parecía ser una parte del paragolpes. La secuencia continuó con el auto avanzando lentamente y una de sus puertas traseras abierta, hasta que uno de los jóvenes logró subir y el vehículo se retiró rápidamente del lugar.

Las imágenes muestran una escena de extrema tensión, en la que tanto la pelea como las maniobras del automóvil expusieron a los presentes a un posible desenlace grave.

Según testimonios de vecinos citados en la información original, las peleas, los gritos y las corridas se repiten durante las madrugadas de los fines de semana en las inmediaciones de los boliches. También cuestionaron la falta de medidas de seguridad para prevenir este tipo de situaciones.