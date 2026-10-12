Encontraron el cuerpo de una joven de 26 años dentro de una valija y detuvieron a un expolicía

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Bárbara Camila Aragón, de 26 años, fue encontrada muerta dentro de una valija en una pensión de Rosario. Por el crimen fue detenido un expolicía de 37 años, que había sido exonerado de la fuerza santafesina y contaba con antecedentes por narcotráfico.

La joven era buscada por su familia desde el sábado, luego de que perdieran contacto con ella. La búsqueda terminó durante la madrugada del domingo, cuando sus allegados se acercaron a una vivienda ubicada en Juan José Paso al 6200 y dieron aviso a la Policía.

Según fuentes citadas por Rosario3, el cuerpo estaba envuelto en una frazada y oculto dentro de una valija, junto a una caja de reparto, en un sector de la cocina de un departamento situado en la planta alta de la pensión. Una médica del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) constató el fallecimiento.

El mensaje que recibió el remisero

De acuerdo con el relato de una familiar, Bárbara había llegado al domicilio durante la mañana del sábado en un remis. Poco después, el conductor recibió un mensaje de WhatsApp en el que la joven le pedía que regresara a buscarla.

El hombre volvió al lugar y tocó bocina, pero, al no obtener respuesta, se retiró. Ante la falta de noticias, los familiares de la joven decidieron acercarse a la pensión.

Con autorización de la propietaria, los efectivos ingresaron al inmueble y revisaron el departamento de la planta alta. Allí encontraron al sospechoso y, durante la inspección, descubrieron la valija con el cuerpo de la víctima.

Quién es el expolicía detenido

El detenido, identificado como Eliel S., había sido exonerado de la Policía de Santa Fe y tenía antecedentes penales por narcotráfico.

En 2021 había sido condenado a seis años de prisión por integrar una banda que trasladaba cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

Además, en julio de 2024 fue demorado durante otro procedimiento policial, cuando llevaba prendas con insignias de la fuerza y una réplica de arma. En esa intervención también se investigó una motocicleta con la numeración adulterada. Según la información difundida sobre el caso, posteriormente recuperó la libertad.

Cómo avanza la investigación

La causa quedó a cargo de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación, con intervención de la fiscal Bertolotti.

La funcionaria ordenó la detención del sospechoso por homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

En el marco de la investigación, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias informáticas. Los análisis buscan aportar información para reconstruir las últimas horas de Bárbara y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el femicidio.