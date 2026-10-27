Un alumno de 13 años se cayó en una escuela del Gran Buenos Aires, fue operado 3 veces y deberán indemnizarlo con $20.406.880

Mientras estaba en una clase de Educación Física, un alumno de una escuela del Gran Buenos Aires se cayó y sufrió una grave lesión que requirió tres operaciones . Tras esta situación, 8 años después, la Justicia ordenó una importante indemnización.

Todo comenzó en junio de 2018, mientras el adolescente trotaba con sus compañeros para entrar en calor antes de la clase. Sin embargo, lo que parecía una situación normal cambió repentinamente: el chico se resbaló con el piso húmedo y cayó hacia atrás, apoyando su brazo para protegerse .

Como consecuencia del golpe, se fracturó el codo izquierdo . Ante esta situación, debió ser intervenido quirúrgicamente en tres oportunidades y atravesar una extensa rehabilitación.

Según el informe presentado ante la Justicia, la lesión se produjo mientras los estudiantes realizaban ejercicios indicados por la profesora de la materia durante una mañana de invierno con mucha niebla .

Al ver que su compañero se había caído, un adolescente le avisó a la profesora, quien llamó a la familia del chico. Aunque esperaron varias horas una ambulancia , el vehículo nunca llegó, por lo que debieron llevarlo a un hospital en un remis particular .

Tras realizarle distintos estudios, los médicos le diagnosticaron una fractura en el codo izquierdo. Por esta lesión, debió atravesar tres operaciones y, luego, realizar sesiones de kinesiología para recuperar la fuerza y la movilidad del brazo.

Como si fuera poco, la lesión le impidió participar de actividades físicas y clases prácticas durante parte de 2018 y 2019. En esa misma línea, una pericia médica determinó que quedó con un 21% de incapacidad física parcial y permanente.

Ante esta situación, la familia del joven llevó el caso a la Justicia y obtuvo un fallo favorable: 8 años después , la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín determinó que debía ser indemnizado con $20.406.880 , más los intereses correspondientes.

El fallo fue dictado el 4 de agosto de 2026 y estableció los siguientes montos:

Aunque la Provincia de Buenos Aires argumentó que se trataba de un accidente imprevisible, los jueces consideraron que, durante una actividad física sobre un piso húmedo, era posible anticipar el riesgo de una caída que derivara en una fractura.

Así, la Cámara confirmó la responsabilidad estatal y elevó la indemnización determinada en primera instancia, que había sido de $3 millones . A este monto, además, deberán sumarse los intereses hasta que se concrete el pago completo.

Fuente: TN