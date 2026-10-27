Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos con su esposa e hijas tras la orden judicial de entregar sus pasaportes

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y excandidato a la Presidencia, llegó a Estados Unidos este martes 27 de octubre junto a su esposa y sus hijas, según confirmó CNN Brasil a través de fuentes vinculadas al Gobierno estadounidense.

El viaje se produjo después de que el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenara que entregara sus pasaportes común y diplomático a la Policía Federal.

Según fuentes consultadas por CNN Brasil, el senador manifestó su enojo por la decisión judicial y temor a ser detenido, en medio de las investigaciones que lo involucran ante el máximo tribunal brasileño.

El lunes 26 de octubre, dirigentes de su entorno político le habían aconsejado que no abandonara Brasil durante una reunión con integrantes de su equipo de campaña y abogados, realizada en Brasilia. Sin embargo, Flávio finalmente viajó a Estados Unidos. Según el medio brasileño, aquella fue la última vez que habló con la mayoría de los participantes de ese encuentro.

La salida del país recuerda la decisión de su padre, Jair Bolsonaro, quien viajó a Estados Unidos en 2022, dos meses después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, Flávio Bolsonaro dejará de tener mandato parlamentario a partir de febrero de 2027, por lo que será la primera vez en 24 años que no ocupará un cargo electivo.

Su llegada a Estados Unidos se produjo en medio de la controversia por la orden judicial y las investigaciones que enfrenta en Brasil.