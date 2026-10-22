Tras su encuentro en Madrid, Díaz Ayuso respaldó a Milei pero una legisladora hija de argentinos la cruzó con un insulto al Presidente

La visita de Javier Milei a Madrid estuvo lejos de pasar desapercibida y, además de estar en la tapa de los principales medios españoles por sus descalificaciones a Pedro Sánchez y sus ataques a la prensa , también agitó la grieta en la asamblea de la capital española, con fuertes cruces entre la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso , y las portavoces de los partidos opositores Más Madrid y el PSOE.

Díaz Ayuso, quien además de gestionar la capital española es referente del Partido Popular , recibió a Milei el miércoles, sobre el final de la visita del mandatario argentino, y este jueves destacó las políticas económicas de su Gobierno. "Resulta que me hablan así del señor Milei cuando es el país que más crece de Hispanoamérica y según el Fondo Monetario Internacional económicamente Argentina está creciendo cuatro veces lo que México", dijo Díaz Ayuso.

Y en ese mismo sentido, agregó con énfasis una chicana a la oposición: "Cuando llegó Milei los precios estaban disparados cuatro veces más y, desde luego, lo que está combatiendo es a su mejor amiga que es la pobreza ".

La tensión en el parlamento de la capital española escaló aún más cuando expuso la portavoz de Más Madrid , Manuela Bergerot , que es Argentina, nació en La Plata y emigró junto a su familia a España antes de cumplir dos años.

Bergerot criticó a Díaz Ayuso por haberse reunido en más oportunidades con el mandatario argentino que con los docentes de Madrid . "Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los hombres y mujeres que le enseñan a leer a nuestros hijos", lanzó la legisladora.

Envalentonada por los aplausos de la oposición, insistió con sus críticas a Milei: "Ha arrasado con las universidades de los jóvenes y con las pensiones de los abuelos. Milei es el sueño húmedo de todos los que como usted quieren un mundo más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que lo tienen todo".

También fue enfática con las críticas la portavoz del PSOE, Mar Espinar . "No podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema. ¿Le suena? Son sus palabras, es lo mismo que dice su amiguito Milei pero no es lo único que les une", chicaneó Espinar a Díaz Ayuso.

Y siguió con las críticas a Milei para cuestionar a la presidente de la comunidad de Madrid : " Usted también insulta al que piensa diferente , se inventa bulos para atacar a us adversarios. Su colega (por Milei) llamó ayer corta intelectual a una periodista y llamó dictador al presidente de su país. ¿Trataron esto en la reunión, señora Ayuso?".

" Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos ", insistió con la chicana Espinar, descalificando al mandatario argentino.

La visita de Milei a Madrid encendió la polémica y agitó todavía más la campaña de cara a elecciones del 29 de noviembre. El mandatario argentino apuntó una y otra vez contra Pedro Sánchez desde su llegada a la capital española. Lo llamó ladrón, dictador y dijo que su gobierno es una tiranía.

"Que se termine esta tiranía del Partido Socialista Español y, en general, la peste que ha sido el socialismo del siglo XXI en sus distintas versiones. Pedro Sánchez no es más que un kirchnerista con las restricciones de la Unión Europea. Y eso es malo para todos", insistió Milei en una entrevista que publicó este jueves El Observador .

También se refirió el Presidente a los editoriales de los medios españoles que aseguraron que su visita a Madrid va a influir de forma negativa a la campaña del candidato opositor Alberto Núñez Feijóo.

"Son unos fracasados, son tristes, tienen una visión sombría de la vida, ssí que lo que puedan decir esos fracasados, a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Entiendo que quieren instalar cuestiones mediáticamente, yo las sufro regularmente en Argentina. Así que lo que diga el Partido Socialista Español y lo que digan sus esclavos de los medios me tiene absolutamente sin cuidado", sostuvo.

Al ser consultado respecto a sus agresiones a la prensa, dijo que no tuvo ningún altercado con una periodista española . "¿No te gusta mi respuesta porque sos corta y no podés entender lo que estoy contestando? Filosóficamente, bueno, bancate la respuesta, ¿qué querés que te diga? No me parece tan grave. Lo que pasa es que mucha gente de cristal, a los socialistas les contestás y enseguida se ofenden. Es como la frase de ese pensador que dice 'la corrección política va a llegar a un extremo tal, que la gente inteligente no va a poder hablar para no ofender a los estúpidos'. Yo voy a morir con las botas puestas ", respondió.

Fuente: Clarín