Un gremio docente realiza un paro en la Provincia de Buenos Aires, tras rechazar la oferta de aumento de Kicillof

Uno de los cinco sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires realiza este jueves un paro de actividades , tras rechazar la oferta salarial del Gobierno de Axel Kicillof .

Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses , quien rechazó el aumento del 6% ofrecido por el Gobierno provincial y convocó a una huelga de 48 horas, que comenzó este jueves .

La medida de fuerza se realiza este jueves, mientras que la fecha de la segunda jornada de huelga todavía no fue definida . El Congreso Extraordinario de la FEB le brindó flexibilidad al Consejo Directivo para efectivizar las próximas 24 horas de paro cuando considere conveniente.

La decisión se tomó durante un Congreso Extraordinario del gremio, luego de que los afiliados analizaran la propuesta oficial en distintos distritos bonaerenses.

“Después de realizar las consultas pertinentes en toda la Provincia, los congresales determinaron la realización de esta medida de fuerza ante una oferta salarial que de ninguna manera alcanza para comenzar a recomponer los salarios del sector”, aseguró la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

El eje de la disputa es el aumento del 6% ofrecido por la administración provincial, dividido en dos tramos del 3% para octubre y noviembre , calculados sobre los salarios de septiembre. La propuesta incluye, además, el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias en diciembre.

“Veníamos advirtiendo sobre la necesidad de no dilatar los tiempos de convocatoria y, fundamentalmente, de presentar una propuesta que logre una verdadera recomposición salarial, teniendo en cuenta que el último incremento se cobró en agosto”, agregó.

De esta manera, la FEB consideró insuficiente la mejora y sostuvo que la oferta no permite comenzar a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionó los tiempos de la negociación salarial. Según planteó la dirigente, el último incremento que percibieron los docentes se cobró en agosto.

La decisión también dejó en evidencia diferencias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense . Mientras la FEB rechazó la propuesta, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) aceptaron el acuerdo con el Gobierno provincial.

El reclamo sindical no se limita a los salarios. La FEB también advirtió sobre la sobrecarga de tareas y el deterioro de las condiciones laborales en las escuelas .

A nivel nacional, reclamó la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor presupuesto para educación. Además, pidió garantizar los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El paro se suma a otras medidas de fuerza realizadas durante el ciclo lectivo y anticipa una nueva jornada de complicaciones para el dictado de clases en las escuelas bonaerenses. En La Plata, el conflicto también genera preocupación por su impacto en la actividad escolar, en un escenario en el que la discusión salarial vuelve a tensionar la relación entre los sindicatos y la administración de Kicillof.

Fuente: Clarín