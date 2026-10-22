Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron la salida del país

El ex diputado de la Nación José Luis Espert fue procesado este jueves por el delito de lavado de dinero de fondos ilícitos del empresario Federico “Fred” Machado , se le trabó un embargo de mil millones de pesos y se le prohibió la salida del país.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la decisión la tomó el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli por la transferencia de 200 mil dólares que en 2020 le hizo Machado a Espert por un contrato de asesoramiento en su empresa “Minas del Pueblo”, una minera de Guatemala.

"Se tiene por corroborado, con los alcances propios de esta etapa, la aplicación por parte de Espert de los U$S 200.000 de origen ilícito recibidos de parte de Machado", sostuvo el magistrado en su resolución. Allegados al ex diputado adelantaron que apelarán el procesamiento para que sea revisado por la Cámara Federal de San Martín.

Espert era un funcionario clave para el presidente de la Nación, Javier Milei -llamaba al diputado "El Profe" -, hasta que se conoció la transferencia que le hizo Machado por una denuncia que presentó a mediados del año pasado el dirigente social peronista Juan Grabois .

Entonces, Espert era el presidente de la comisión de Presupuesto de Diputados y encabezaba la lista de diputado nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado por la provincia de Buenos Aires.

Espert siempre relativizó su relación con Machado, sobre quien dijo que se acercó en 2019 cuando fue candidato a presidente de la Nación. Pero luego se supo que Machado Le prestó su avión privado para hacer más de 30 vuelos a distintos lugares del país y para presentar un libro y un auto blindado. Por esos hechos Espert tiene otra causa judicial en los tribunales de Comodoro Py.

Nunca quiso reconocer públicamente la transferencia de Machado hasta que por el escándalo público Espert se tomó licencia como diputado y renunció a la candidatura semanas antes de la elección. El juez Mirabelli y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez allanaron la casa de Espert y su despacho en Diputados.

Espert y Machado firmaron un contrato para que el economista lo asesore en su empresa "Minas del Pueblo". El total era por un millón de dólares pero el ex diputado dijo en la causa que solo cobró 200 mil y que el resto no se completó por la pandemia del coronavirus en 2020.

"El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan", sostuvo su defensa cuando fue indagado en la causa en julio pasado.

Machado está preso en los Estados Unidos, a donde fue extraditado de la Argentina en noviembre del año pasado. En la justicia de ese país reconoció que cometió los delitos de lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aviones. También estaba acusado de narcotráfico pero ese delito fue descartado.

"El plan criminal aquí investigado incluida la determinación de dar apariencia de licitud a la totalidad de los fondos involucrados", sostuvo el juez Mirabelli en su resolución en la que resaltó que esos fondos eran provenientes de los delitos de Machado.

El magistrado resaltó que la transferencia no está discutía en la causa y que esa apariencia de licitud se concretó en la compra de vehículos por parte de Espert, entre ellos un BMW. El magistrado descartó, porque no se pudo comprobar, que parte de los 200 mil dólares fue destinado a un emprendimiento inmobiliario en Costa Esmeralda.

La ilicitud de los 200 mil dólares que Espert recibió fue por un “contrato simulado” por el cuál Machado no obtuvo “contraprestaciones” del economista. “Espert conocía con claridad que Machado tenía acceso a cajas o negocios espurios” , resaltó el juez en otro tramo de su resolución.

Junto con Espert también fueron procesados el contador Mariano Cosentino y como persona jurídica la empresa Varianza SA, que se constituyó para utilizarse en la maniobra y de la que el ex diputado es su presidente.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín