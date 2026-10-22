Manzano compra el 21% del grupo del periodista español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario

José Luis Manzano se sigue expandiendo en el negocio de los medios. El empresario y exdirigente peronista compró el 21% de Right News Media, el grupo de comunicación global dirigido por el periodista español Javier Negre, que reúne proyectos como Estado De Emergencia TV (EDATV), Informa Radio, UHN Plus, VisegradES, Nexjournal y The Energy Post.

El acuerdo se conoció este miércoles, el mismo día en que Javier Milei estuvo de gira por España. El Presidente pasó por Madrid, donde participó de una actividad en el Real Casino de Madrid, donde atacó a Clarín y se peleó con periodistas , en medio de su agenda de encuentros con empresarios y referentes políticos y sociales.

La operación de Manzano tiene una particularidad. Negre también es dueño de La Derecha Diario, el portal de noticias libertario cercano a Milei, que tiene presencia en la Argentina y en otros países de América Latina. Pero esa participación no forma parte de la operación, según aclaró el propio periodista español a Clarín.

"La Derecha Diario no entra en la operación ni nada relacionado con Argentina", respondió Negre cuando fue consultado por Clarín sobre si el 33% adquirido por Manzano también alcanzaba al portal de noticias.

De todos modos, La Derecha Diario publicó una nota con el acuerdo, que tituló: "José Luis Manzano apuesta por Javier Negre e invierte en Right News Media".

La operación se suma a los negocios que Manzano desarrolla en la industria de los medios. El empresario y exdirigente peronista es accionista del Grupo América, en sociedad con Daniel Vila, Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione; y de Telefe, con Scaglione . También mantiene inversiones en energía, minería, telecomunicaciones e infraestructura.

Por su parte, Negre ya tiene una historia empresarial en la Argentina. En agosto de 2024, su grupo EDA anunció la compra del 50% de Madero Media Group, la sociedad que controla La Derecha Diario , al consultor político Fernando Cerimedo, que dirigió el año anterior la campaña presidencial digital de Milei.

Dos años después, en agosto de 2026, Negre compró el otro 50% que todavía estaba en manos de Cerimedo, pero lo hizo a título personal. La operación se cerró por escrito cuando Cerimedo ya estaba detenido en Bolivia, acusado intentar asesinar a su pareja embarazada, Nadia Beller, a través de sicarios que le dispararon.

Ahora Negre aclaró que la compra del 50% de La Derecha Diario realizada en 2024 la hizo "a título personal, porque se decidió asì finalmente. Y La Derecha Diario no tiene relación con EDATV, más allá que yo soy propietario", dijo a Clarín.

De esta manera, Negre quedó como único dueño de La Derecha Diario. Y ese medio no forma parte de la operación por la cual Manzano adquirió el 33% de Right News Media. La relación societaria entre ambos empresarios queda así limitada, según su aclaración, al resto de los medios incluidos en el conglomerado internacional del periodista español.

La entrada de Manzano en el grupo de Negre se conoció al mismo tiempo que su decisión de no ejercer una opción de compra para ampliar su participación en La Séptima, el nuevo canal de televisión español que tiene previsto comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

Manzano conserva el 25% de La Séptima, mientras que Andrés Varela Entrecanales pasa a controlar el 65% y José Miguel Contreras mantiene el 10%. El empresario y exdirigente político argentino tenía la posibilidad de sumar otro 20% a su participación.

La prensa española publicó distintas versiones sobre los motivos de Manzano para no ampliar su participación, pero destacó sus diferencias con la orientación editorial "socialista" que podía adoptar el canal, al que algunos ya lo apodan "TelePedro", por su cercanía con el primer ministro español Pedro Sánchez.

La expansión global de Manzano en el sector de las comunicaciones tomó impulso este año, cuando compró en febrero el diario más importante de Guayaquil, El Universo , y uno de los más relevantes de Ecuador, asociado con Ives Maia Pardini, un empresario radicado en Estados Unidos.

Manzano también se expande en otros países, como en Perú, donde compró la filial regional de Telefónica, a través de su compañía Integra Tec International.

Y siguió creciendo en otros sectores en Argentina, como el de la energía, donde es dueño de la distribuidora eléctrica Edenor, asociado a Daniel Vila y Mauricio Filiberti. Desde esa compañía, Manzano se quedó este año con Metrogas, donde tenía el 9% con su empresa Integra Gas Distribution, y en agosto oferto US$ 780 millones por el 70% de la mayor distribuidora de gas del país, a través de Edenor.

Y con la empresa suiza Mercuria Energy Group, socia de Manzano en Integra (tienen juntos la empresa petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta), compraron 900 estaciones de servicio de Shell en la Argentina y su refinería en Dock Sud, por US$ 1.420 millones.

Manzano fue dirigente político de la provincia de Mendoza y una figura central de la "renovación peronista" en la recuperación de la democracia. Diputado nacional del Partido Justicialista desde 1983 y jefe del bloque peronista hasta 1991, cuando asumió como ministro del Interior en la gestión del presidente Carlos Menem . Luego de unos años abandonó la actividad política, se fue a vivir a Suiza, donde reside parte del año, que alterna con Madrid y Mendoza; y desarrolló un perfil empresario global en sectores de las comunicaciones, construcción, vitivinícola, energía, minería y petróleo.

El último año, Manzano se acercó al presidente Javier Milei , elogió sus reformas económicas y se convirtió en uno de los jugadores más interesados en participar con sus socios en la nueva ola privatizadora libertaria; aunque también es muy cercano a Sergio Massa y sorprendió su presencia el mes pasado en un encuentro con empresarios y financistas que organizó el gobernador bonaerense Axel Kicillof en Nueva York. Luego de ese encuentro, el gobierno de Milei firmó la extensión de la licencia de distribución de gas natural por red a Metrogas y, con esa decisión, destrabó la compra de la empresa por parte de Edenor.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín