Tragedia en Quilmes: un bebé de 12 días murió tras caerle una palta en la cabeza

Un bebé recién nacido, de apenas 12 días , murió tras caerle una palta en la cabeza mientras estaba en los brazos de su madre en la puerta del colegio de su otro hijo, en el centro de Quilmes.

El bebé sufrió fracturas y hemorragias , permaneció internado varios días y falleció el domingo pese a la atención médica recibida de urgencia.

El hecho causó dolor y preocupación por las circunstancias en las que ocurrió, en una zona de gran circulación , sobre todo de familias que concurren a centros educativos y médicos.

La tragedia sucedió en la puerta del Jardín de Infantes 949, en el cruce de Conesa y Mitre, en el centro de Quilmes.

El dramático episodio ocurrió cuando la madre del bebé estaba esperando que saliera su otro hijo, de 5 años, del jardín. De manera repentina, una palta se desprendió del árbol y cayó en la vereda sobre el bebé, provocándole graves lesiones.

El niño fue llevado de urgencia a l Sanatorio de la Trinidad de Quilmes , donde permaneció internado varios días, pero finalmente murió a causa de las graves hemorragias internas que tenía.

La madre del bebé explicó que frente al jardín hay tres árboles que producen paltas de gran tamaño, algunas de las cuales, según indicó, superan el kilogramo de peso.

A su vez, confirmó que se trató de una palta y no una rama lo que cayó, como había trascendido en un principio.

En ese contexto, manifestó su preocupación por los riesgos que representan el estado de los árboles para las familias que circulan por la zona y, de acuerdo al sitio local Bernal conecta , había habido reclamos anteriores.

Según indicaron algunos vecinos, después del grave episodio personal del Municipio de Quilmes realizó tareas de corte de ramas en el lugar.

Interviene en el caso, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 9 de Quilmes, que caratuló la causa como “lesiones culposas”.

Fuente: Clarín