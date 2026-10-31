Tragedia en Mendoza: murió una niña de 2 años tras ser hallada con la cabeza sumergida en un balde

Una niña de dos años murió anoche en la ciudad de San Rafael , provincia de Mendoza, después de que la encontraran con la cabeza sumergida en un balde con agua dentro de la vivienda donde se encontraba junto a familiares. La Justicia busca establecer cómo ocurrió el hecho.

La menor recibió maniobras de reanimación en el hospital Schestakow, adonde llegó sin reaccionar. Los médicos no lograron revertir el cuadro y constataron su fallecimiento.

Fuentes policiales informaron que el aviso ingresó al 911 a las 22.56 del viernes. El episodio ocurrió en una casa ubicada en la esquina de las calles La Pichana y Los Dos Álamos, bajo jurisdicción de la Comisaría 42ª.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, fue una prima de 13 años quien encontró a la nena dentro de un balde plástico de unos 20 litros . De inmediato, la adolescente la sacó del recipiente y alertó a los adultos que estaban en la casa.

La madre de la pequeña no se encontraba en el domicilio cuando ocurrió el episodio y llegó después. La menor fue trasladada de urgencia al centro asistencial, donde el personal médico intentó reanimarla.

Por orden del ayudante fiscal de turno, se realizaron medidas en la casa para reconstruir la secuencia y determinar las circunstancias de la muerte.

La niña fue velada este sábado por la tarde. Según relataron sus familiares, la Municipalidad de San Rafael cubrió la totalidad de los gastos fúnebres. Así lo contaron en un comunicado difundido “para evitar confusiones o pedidos de dinero en nombre de nuestra familia”.

“No necesitamos ni estamos solicitando colaboración económica de ningún tipo para afrontar los gastos fúnebres, ya que el Municipio de San Rafael cubrió todos los gastos”, expresaron en el escrito donde además agradecieron el acompañamiento que tuvieron “en este momento de profundo dolor”.

Fuente: Infobae