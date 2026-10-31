Santa Fe: un hombre fue acusado de matar a balazos a otro porque no le devolvió la cortadora de pasto

Un hombre de 30 años fue imputado por el homicidio de un vecino al que asesinó a balazos tras una discusión por una cortadora de césped en la ciudad de Santa Fe. La víctima, identificada como Roberto Herrera , tenía 47 años y murió en el hospital a raíz de la gravedad de las heridas.

El crimen ocurrió en las inmediaciones de las calles Hugo Wast y Cafferata, en la zona noroeste de la capital provincial. Según reconstruyó la fiscal de Homicidios Laura Urquiza durante la audiencia imputativa, el acusado, identificado como Brian Damián V., le reclamó a Herrera que le devolviera una máquina para cortar el pasto que le había prestado .

La discusión escaló cuando la víctima le respondió que ya no tenía la herramienta. En ese momento, el agresor lo amenazó: “Me hiciste matar la máquina, ahora te voy a matar a vos” .

De acuerdo con la investigación, el sospechoso se retiró del lugar en un Volkswagen Gol gris, pero regresó minutos después armado . Entonces, abrió fuego contra Herrera, quien intentó escapar corriendo por la calle.

El ataque continuó mientras la víctima intentaba ponerse a salvo. Desde el interior del vehículo, el agresor habría efectuado al menos dos disparos más. Uno de los proyectiles ingresó por el brazo de Herrera y le perforó distintas partes del cuerpo hasta alojarse en el pulmón. Otro impactó en el lado izquierdo del torso y le provocó lesiones abdominales.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe, donde murió pese a la atención médica .

La investigación incluyó testimonios y registros de cámaras de seguridad de un lubricentro y una gomería de la zona, donde Herrera intentó refugiarse . Esas pruebas permitieron identificar el vehículo utilizado para el ataque.

El acusado fue detenido durante un allanamiento en una vivienda de José Gollán al 8700. La Justicia le atribuyó el homicidio y deberá resolver su situación procesal en una audiencia en la que se debatirá el pedido de prisión preventiva.

Fuente: TN