Tragedia en la Ruta 2: murió un contador porteño tras chocar contra un camión en Brandsen y otro hombre terminó internado

Un hombre de 66 años murió este jueves tras chocar la camioneta en la que viajaba por la Ruta 2, en la localidad de Brandsen, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, con el acoplado de un camión , cuando el rodado de gran porte estaba en la banquina a la espera de realizar una maniobra.

La víctima mortal viajaba como acompañante de la camioneta Volkswagen T-Cross , mientras que el conductor de la misma, de 60 años, terminó con heridas de consideración, sobre todo en los miembros inferiores, y fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Por su parte, el camionero, de 44 años , que se encontraba con el vehículo en la banquina de la Ruta 2, resultó ileso y bajó de la cabina por sus propios medios.

Según fuentes policiales, el choque se produjo cuando el camión intentó realizar una maniobra para retomar el sentido de circulación de la Ruta 2 y allí la camioneta embistió al acoplado.

#Tránsito En #Autovía2 Reducción de calzada en el Km 52 sentido a CABA por incidente vial. Zona de Brandsen. #AUBASATeCuida @BAProvincia

En el lugar trabajaron policías del Departamento Vial Samborombón, policías del Comando Oeste, bomberos de Abasto y equipos de asistencia vial, además de Policía Científica.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la comisaría zonal de Brandsen.

Con este accidente fatal, en el año se acumulan 51 muertes de tránsito en el Gran La Plata, que abarca La Plata, Berisso y Ensenada.

Las autoridades identificaron al hombre que viajaba como acompañante en la T-Cross como Hernán Argerich, un contador de 66 años con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y que estaba regresando a la Capital Federal.

Su compañero en la camioneta y quien la manejaba es Pablo Regidor , quien fue llevado por una ambulancia de AUBASA al hospital de Melchor Romero para que sea asistido por las graves heridas que sufrió en el impacto.

Además, el camionero, Pablo Ceideira, oriundo de Pilar , fue llevado a la Comisaría de Brandsen y ambos vehículos involucrados fueron removidos para ser peritados por los agentes de Científica.

Fuente: Clarín