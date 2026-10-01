Encuentran muerto a un chofer dentro de un camión en Vaca Muerta

Un chofer fue hallado sin vida este jueves por la mañana en la región de Vaca Muerta, en Neuquén . Las primeras informaciones sostienen que la víctima murió por causas naturales al sufrir un paro cardiorrespiratorio .

El episodio ocurrió en el yacimiento Rincón del Mangrullo , un importante bloque petrolero ubicado cerca de la localidad de Añelo . Ahí, otros trabajadores dieron con el cadáver del chofer en las primeras horas de la jornada laboral, durante un cambio de turno.

Aunque aún no trascendió la identidad de la víctima, medios locales informaron que el fallecido era de la provincia de Mendoza y miembro del Sindicato de Camioneros .

La principal hipótesis es que se trató de una muerte natural. El Ministerio Público Fiscal provincial anunció que, junto a la Policía de Neuquén , trabajan en el lugar para esclarecer los detalles de lo sucedido en el área petrolera, además de avanzar con los trámites orientados a la entrega de los restos a sus familiares.

Este caso supone la tercera muerte de un trabajador en la zona extractiva en poco más de un mes.

A fines de agosto , dos trabajadores murieron en un accidente registrado este martes en una planta separadora de gas, también del bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF.

Ese episodio se produjo por una falla en una línea de gas de alta presión , por una descompresión fuerte en una planta separadora de gas en la zona cercana a Añelo, donde se desprendió parte del metal. Los fallecidos fueron identificados como Jonathan Meliqueo y Cristian Latorre.

El bloque donde ocurrieron ambos casos es operado por YPF y Pampa Energía en un esquema joint venture 50%-50% . Está ubicado en el centro-este de la provincia de Neuquén y tiene una superficie de 183 km2 .

Se trata de uno de los bloques gasíferos más importantes, con una producción de 6,149 millones de metros cúbicos diarios (casi el 20% de la producción total de YPF).

No obstante, otros accidentes en otras partes de Vaca Muerta engrosan el registro de heridos y fallecidos desde que comenzó la extracción.

Apenas dos semanas antes del caso recién mencionado, el 10 de agosto , se registró otra explosión en un yacimiento ubicado en las cercanías de El Trapial , debido a una reacción química que hirió a tres trabajadores.

Antes, en mayo de este año, otro trabajador murió en una obra en Vaca Muerta. En esa ocasión, Darío Gastón Ruiz , de 43 años, quedó atrapado toda la noche entre caños de gas en el área Sierra Barrosa , en tareas que encabezaba la firma AESA .

Ya en el año pasado, a mediados de 2025, un operario falleció durante la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , por parte de Techint y Sacde , mientras se tapaban las cañerías.

Fuente: Clarín