Tragedia en Bolívar: el relato de la joven que encontró muerta a su madre y a sus dos hermanos

Una de las sobrevivientes de la tragedia que conmocionó al partido bonaerense de Bolívar relató a la policía la escena que vivió durante la madrugada, cuando encontró muerta a su madre y a sus dos hermanos.

Según pudo reconstruir la investigación, la familia había compartido una cena con normalidad durante la noche del miércoles y después se fue a dormir. Horas más tarde, la mujer se despertó y encontró muerta a su madre. Poco después, ella también perdió el conocimiento.

El episodio ocurrió en una vivienda rural ubicada a unos 15 kilómetros de Pirovano, en dirección a Daireaux. Allí fueron encontrados sin vida una mujer y sus dos hijos adolescentes, de 15 y 17 años.

Las víctimas fueron identificadas como Rosana Paola Camargo y sus hijos Oscar Alberto Velazco , de 17 años, y Santa María Velazco , de 15.

De acuerdo con el testimonio que la joven sobreviviente pudo brindarles a las autoridades, la familia había cenado como cualquier otra noche . Después de comer, todos se fueron a descansar.

Sin embargo, durante la madrugada ocurrió la secuencia que terminó con tres integrantes de la familia muertos y otros dos internados.

La joven fue asistida junto con su hermano de 18 años, cuyo estado fue informado como grave. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal de Olavarría para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica.

La principal línea de investigación apunta a una posible intoxicación con monóxido de carbono. Sin embargo, los investigadores también analizan una eventual exposición a productos agroquímicos.

Según testimonios recogidos en el lugar, se habría percibido u n fuerte olor a agroquímicos en las inmediaciones de la vivienda.

Vecinos señalaron que un avión habría realizado tareas de fumigación durante el miércoles y la mañana del jueves. Por el momento, no se comprobó que esas presuntas fumigaciones tengan relación con las muertes.

La Municipalidad de Bolívar confirmó que cuatro personas recibieron asistencia médica: dos que estaban dentro de la vivienda y otras dos que se acercaron para ayudar. Los equipos sanitarios también mantuvieron contacto con el Centro Provincial de Referencia en Toxicología.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 15 de Bolívar, con intervención de la Policía Científica y personal especializado en prevención ecológica y sustancias peligrosas.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”. La Justicia espera los resultados de las autopsias y de las pericias para determinar qué ocurrió dentro de la casa rural.

Fuente: TN