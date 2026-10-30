“Nunca los votaría”: una nueva encuesta midió a 15 posibles candidatos y reprobaron todos

Ni los más viejos , ni los más nuevos , ni los distintos . Una nueva encuesta midió el potencial electoral de 15 posibles candidatos para la presidencial 2027 y todos terminaron con más rechazos que apoyos . De Javier Milei a Cristina Kirchner , de Patricia Bullrich a Axel Kicillof , pasando por los outsiders Dante Gebel , Jorge Brito y Daniel Hadad .

El trabajo que trae estos datos y adelanta Clarín este viernes es de Zuban Córdoba , una consultora vinculada con la oposición. Conformada por los analistas Paola Zuban y Gustavo Córdoba , tiene entre sus clientes a gobernadores del peronismo con aspiraciones nacionales. Desde que asumió Milei , es quizá la encuestadora con números más críticos para el Gobierno .

Entre el 16 y el 19 de este mes, la firma hizo un relevamiento de 1.600 casos a nivel país y presentó los resultados con +/- 2,45% de margen de error.

De arranque, el informe de Zuban Córdoba presenta un análisis de resultados . Dice así en sus párrafos más destacados:

"Hay una creencia de que en Argentina los cambios en el humor social son abruptos. Que suceden de un día para otro. El gran ejemplo es el surgimiento mismo de Javier Milei, que tomó por sorpresa a varios en el 2023. Sin embargo, los cambios nunca ocurren en el vacío . Hay indicadores precisos que pueden seguirse y que muestran cuando las transformaciones están en gestación".

"En el caso Milei, incluso antes de las PASO de 2023 ya detectábamos el crecimiento de su imagen, su intención de voto y la demanda de cambio que fueron el caldo de cultivo para su ascenso. Ahora, la imagen negativa de Milei y su gobierno se mantiene estable en torno al 65%. No volvió a caer, es cierto. Pero la demanda de cambio se consolida ".

"En nuestro ranking de imágenes de dirigentes nacionales, los opositores a Milei son quienes mejor ranquean . Incluyendo en este campo a Patricia Bullrich , que entre septiembre y octubre creció 6% en su positividad. Los principales dirigentes del peronismo también mostraron avances discretos. Y Myriam Bregman, desde la izquierda, es otra que ve aumentar su potencialidad".

"Si ser libertario fue la gran moda entre 2023 y 2025, hoy la nueva moda es ser opositor al gobierno de Milei . ¿Pero quién ascenderá gracias a este nuevo humor social? Falta un año para la elección presidencial y el círculo rojo parece querer que una nueva figura surja de inmediato. Pero pedirle a la sociedad argentina que se decida por alguien tanto tiempo antes es una locura".

En el capítulo electoral de la encuesta de Zuban Córdoba , un capítulo interesante es el de pisos y techos pensando en 2027. ¿Cuánta gente está dispuesta a votar a tal o cual candidato? ¿Y cuánta no lo haría nunca? Este último punto, el del rechazo, es el que prevalece y confirma el cuestionamiento de la opinión pública contra la clase dirigente. Datos:

1) Todos los evaluados , los tres oficialistas y 12 opositores, tuvieron más rechazo ("nunca lo votaría") que apoyo ("seguro lo votaría" + "podría votarlo").

2) Sólo dos de los 15 evaluados tuvieron un rechazo/nunca lo votaría menor al 50% : la diputada de izquierda Myriam Bregman (una de las relevaciones de las encuestas desde que asumió Milei, con 49,5%) y el exgobernador peronista Sergio Uñac (47,9%).

3) Sólo seis de los 15 evaluados terminaron con un piso/seguro lo votaría de dos dígitos : Axel Kicillof (32,5%), Cristina Kirchne r (27,6%), Javier Milei (26,1%), Patricia Bullrich (17,5%), Myriam Bregman (12,1%) y Sergio Massa (10,3%).

4) Cinco de los 15 evaluados quedaron con un rechazo/nunca lo votaría superior al 60% : Dante Gebel (73,6%), Martín Lousteau (68,2%), Daniel Hadad (64,7%), Victoria Villarruel (64,4%), Mauricio Macri (63,2%).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín