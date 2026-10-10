Top 14 de la URBA: Alumni ganó con punto bonus y se clasificó a las semifinales; Hindú y SIC definirán el cuarto puesto en la última fecha

La penúltima fecha del Top 14 de la URBA terminó con Alumni , tercero en la tabla de posiciones como gran ganador: los de Tortuguitas vencieron como visitantes por 31-12 a Los Tilos y certificaron su pasaje a las semifinales, cuando resta solo una fecha para que finalice la fase regular. Esa victoria con punto bonus les permitió trepar al segundo puesto, igualados en unidades con CASI -que perdió con Newman en el partidazo de la jornada-, pero al que superan por el acumulado en los enfrentamientos entre ambos.

Ni CASI -tercero- ni Alumni -segundo- pueden ser alcanzados por el SIC, que marcha quinto en la tabla de posiciones luego de su victoria por 44-30 como visitante ante CUBA. La Zanja pierde en el acumulado con ambos, por lo que aunque gane en la última jornada y Alumni y CASI pierdan no podrá alcanzar ni a uno ni a otro.

Hindú, cuarto en la tabla, también ganó por goleada : 40-10 a Regatas y quedó a dos unidades de CASI y Alumni, por lo que podría trepar hasta el segundo puesto la próxima semana si es que suma de a cinco. Pero también puede quedarse afuera si pierde y el SIC triunfa por goleada. Todo está por definirse.

El SIC, entonces, sólo tiene una chance de clasificación: sumar más puntos que Hindú, actual cuarto en las posiciones. Entre ambos definirán el último cupo a la definición. En caso de empate en unidades entre ambos equipos, los resultados entre ambos favorecen al Elefante, que ganó los dos partidos entre ambos. Así, SIC está obligado a ganar con bonus y rezar para que Hindú pierda (con o sin punto extra). O vencer sin bonus y que el Elefante caiga sin el extra.

SIC jugará con Buenos Aires, que no está matemáticamente salvado del descenso (le lleva cuatro puntos a Los Matreros, penúltimo), mientras que Hindú recibirá a Atlético del Rosario, que ocupa el décimo puesto en la tabla y ya está fuera de peligro.

En otros partidos, Atlético del Rosario goleó a Champagnat por 42-22, Belgrano batió a Buenos Aires C&RC por 55-31 y Los Matreros venció 23-7 a La Plata como local.

En la parte baja de la tabla, el último, Champagnat, ya sabe que dejará el Top 14 la próxima temporada y jugará en la Primera A. La incógnita es quién lo acompañará. Hay tres equipos involucrados en la lucha por no bajar. Los Matreros, penúltimo con 36 puntos, se jugará todo contra Belgrano. La Plata, antepenúltimo con 37, definirá sus chances ante Regatas. Todo hace pensar que el otro que perderá la categoría saldrá de esos dos equipos. Aunque si ambos ganan (y con bonus), Buenos Aires (undécimo) podría ser el gran perjudicado. Biei la tiene difícil: visitará al SIC, que se jugará su boleto a las semifinales y estará obligado a ganar.

Atlético del Rosario quedó afuera de esa lucha por no descender. El triunfo de este sábado por 42-22 ante Champagnat le permitió llegar a los 43 puntos y quedar a salvo. El año que viene, Plaza Jewell volverá a jugar en el Top 14.

El Elefante se impuso de principio a fin en Bella Vista ante Regatas. El 40-10 refleja la superioridad del vencedor en todas las facetas del juego. Es más, hasta bien entrado el segundo tiempo el local apenas tenía tres puntos. Sobre el final llegó el try convertido que le permitió llegar hasta 10, pero la historia ya estaba resuelta.

Los de Don Torcuato sustentaron la victoria en el scrum y también se hicieron fuertes en el line. Los 30 puntos de distancia entre uno y otro fueron la diferencia cabal entre un equipo que aspira a conseguir el boleto a las semifinales y otro que sólo espera que la temporada concluya porque ya no juega por nada.

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Fuente: La Nación