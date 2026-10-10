Al menos 12 muertos y 309 heridos por un ataque hutí al aeropuerto de Riad en Arabia Saudita

Al menos 12 personas murieron y otras 309 resultaron heridas este sábado luego de un nuevo ataque al aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, por parte del grupo hutí de Yemen.

Las autoridades confirmaron que muchos de los sobrevivientes sufrieron “ lesiones graves ” y suspendieron toda la actividad en la zona.

“El Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad sufrió un ataque esta tarde en el contexto de los continuos y flagrantes ataques dirigidos contra las instalaciones de aviación civil en el reino”, informó en un comunicado la Autoridad General de Aviación árabe.

A su vez, indicó que la nueva ofensiva hutí dejó como resultado “ varias personas heridas , cuyo número se está trabajando actualmente para contabilizar”.

En tanto, expresó que cuatro de las víctimas eran de nacionalidad saudí . Además, hubo dos fallecidos originarios de Bangladesh y uno de cada uno de los siguientes países: Estados Unidos , Egipto, Jordania, Siria, Palestina y Sudán.

Por otro lado, confirmó que todas las operaciones en el aeropuerto fueron temporalmente suspendidas .

Fuente: La Nación