Temporal en Vaca Muerta: el agua arrastró camionetas petroleras y la Ruta 5 quedó intransitable

Una impactante secuencia de video muestra cómo la corriente de agua arrastró camionetas petroleras en plena Ruta Provincial 5 , en la zona de Arroyo Carranza, en el corazón de Vaca Muerta . Las imágenes, registradas este martes durante el temporal que afectó a Neuquén, muestran cómo el agua cubrió por completo la calzada y convirtió el camino en un torrente.

En uno de los registros se observa una camioneta con las luces encendidas mientras intenta avanzar entre la corriente. En cuestión de segundos, el vehículo pierde la estabilidad, gira por la fuerza del agua y termina volcado de costado. La correntada, de color marrón y con gran intensidad, sigue atravesando la ruta mientras el vehículo es arrastrado.

Por el momento, no hay información oficial sobre el estado de salud de los conductores ni se confirmó a qué empresas pertenecen las camionetas involucradas.

El tramo de la Ruta Provincial 5 en Arroyo Carranza fue uno de los sectores afectados por el temporal. Defensa Civil había informado que el camino estaba intransitable debido a la activación de cañadones , un fenómeno que provoca que grandes cantidades de agua bajen de manera repentina y atraviesen las zonas bajas .

La situación también afectó a la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. Según explicó el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, la caída de mucha agua en poco tiempo generó escurrimientos rápidos y daños en caminos importantes para la circulación.

Antes de que se conocieran las imágenes de las camionetas arrastradas, el funcionario había señalado que no se habían registrado heridos de gravedad en el marco del operativo. Sin embargo, hasta el momento no se difundió una actualización específica sobre lo ocurrido en Arroyo Carranza.

Las consecuencias de las lluvias también se sintieron en otras localidades de la provincia. Hubo rutas cortadas en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano, mientras que en Paso Aguerre una familia debió autoevacuarse por la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.

En Los Catutos, las autoridades restringieron preventivamente la circulación luego de que algunas personas quedaran varadas por el barro. Allí, equipos de Vialidad Provincial trabajaban para reparar las calles internas y recuperar la conectividad.

Defensa Civil advirtió que las lluvias, aunque de menor intensidad, podrían continuar durante la semana. Ante este escenario, recomendó evitar la circulación por caminos de tierra y zonas de cañadones, además de consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Fuente: TN