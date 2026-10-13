Buscan voluntarios para trabajar 20 horas semanales en un bosque de Chile: ofrecen alojamiento gratis, almuerzo y dos días libres

Una iniciativa de voluntariado en Maullín, una localidad del sur de Chile , busca viajeros que quieran sumarse a trabajos de agricultura, jardinería y construcción sustentable. La experiencia ofrece alojamiento sin costo en pequeñas cabañas rodeadas de bosque , almuerzo diario y dos días libres por semana.

La convocatoria se publicó en la plataforma Worldpackers y propone un intercambio para quienes quieran conocer la vida en un entorno natural, adquirir nuevas habilidades y colaborar con el mantenimiento del predio.

Maullín está ubicado en el sur de Chile, en una región conocida por sus paisajes naturales, humedales y cercanía con el océano Pacífico . Allí, los participantes se alojan en pequeñas cabañas o tiny houses dentro de un bosque nativo y colaboran con distintas actividades según las necesidades del lugar.

El intercambio contempla 20 horas de trabajo semanales , distribuidas en tareas vinculadas con la agricultura, el mantenimiento de los espacios verdes y las mejoras de las instalaciones.

La convocatoria admite postulaciones individuales, en pareja o de a dos. También se valora la experiencia previa en bioconstrucción, aunque no es indispensable para participar.

Las actividades dependen de la época del año y de las necesidades del predio. Durante el verano, una de las principales labores es la cosecha de frambuesas . En otros períodos, las tareas se concentran en el cuidado del terreno y el acondicionamiento de los espacios.

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Uno de los proyectos destacados consiste en construir un espacio multiuso con botellas de vidrio recicladas , pensado para realizar talleres y actividades comunitarias.

Para anotarse en la experiencia, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

La experiencia en bioconstrucción es valorada, pero no es obligatoria . También pueden postularse personas sin conocimientos previos que quieran aprender sobre estas técnicas durante su estadía.

El proceso de inscripción se realiza a través de Worldpackers . Para enviar una solicitud, hay que seguir estos pasos:

Antes de organizar el viaje, es importante consultar la disponibilidad para las fechas elegidas y confirmar las condiciones vigentes del hospedaje, las comidas y los horarios de trabajo.

Fuente: TN