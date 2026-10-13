Tirar licuado de pepinos en agua en los pisos de casa: para qué sirve y por qué expertos lo recomiendan desde la primavera

Con la llegada de la primavera , las temperaturas comienzan a subir y las cucarachas pueden encontrar condiciones más favorables para desplazarse y buscar alimento y agua dentro de las casas. Frente a este problema, un sencillo truco casero propone preparar un licuado de pepinos con agua y utilizarlo para limpiar los pisos.

La preparación consiste en cortar un pepino en trozos , colocarlo en una licuadora junto con un vaso de agua y procesarlo hasta obtener un líquido . Luego, la mezcla se incorpora al balde y se utiliza para pasar el trapo de piso por distintos sectores de la vivienda, especialmente aquellos donde suelen aparecer estos insectos.

El método se popularizó como una alternativa natural para intentar mantener alejadas a las cucarachas sin recurrir inmediatamente a insecticidas . Sin embargo, conviene diferenciar entre un remedio casero que puede funcionar como repelente y un método comprobado para eliminar una infestación. Las recomendaciones de control de plagas ponen el foco principalmente en quitarles alimento, agua y refugio, además de sellar los lugares por donde pueden ingresar.

Para preparar este sencillo repelente casero solamente se necesita un pepino y un vaso de agua . Primero se corta el pepino en varios trozos y se colocan en la licuadora. Después se agrega el agua y se procesa hasta conseguir una mezcla líquida y homogénea.

Una vez preparada, se puede incorporar al balde utilizado para limpiar el piso. La idea consiste en pasar el trapo por los sectores de la casa donde las cucarachas suelen circular: principalmente la cocina, debajo de los muebles, cerca de los electrodomésticos y en otros lugares próximos a posibles fuentes de alimento o humedad.

El fundamento del truco está relacionado con el olor del pepino , que en determinadas circunstancias puede resultar desagradable para estos insectos y podría contribuir a mantenerlos alejados.

Sin embargo, no hay evidencia suficiente para afirmar que el licuado de pepino elimine cucarachas ni que funcione como un insecticida. Por eso, debe considerarse como un recurso complementario y no como una solución definitiva frente a una infestación.

La prevención tiene un papel mucho más importante . Las cucarachas necesitan alimento, agua y refugio para sobrevivir, por lo que conviene limpiar restos de comida, no dejar platos sucios durante la noche, mantener la basura cerrada y arreglar pérdidas de agua. También es importante sellar grietas y agujeros, especialmente alrededor de cañerías, zócalos, ventanas y puertas.

Uno de los métodos más recomendados para controlar cucarachas consiste en utilizar cebos específicos, que pueden colocarse cerca de los lugares donde se detecta actividad. Los especialistas en control de plagas explican que los cebos pueden ser una primera línea de defensa química y que deben mantenerse fuera del alcance de niños y mascotas.

Otro recurso utilizado para combatir estos insectos es el ácido bórico , siempre aplicado según las indicaciones del producto y en lugares inaccesibles para niños y animales. Los cebos en gel y productos a base de dióxido de silicio también aparecen entre las alternativas que aconsejan los expertos para determinados espacios.

De todas maneras, la limpieza y el mantenimiento de la casa son más importantes y decisivos que cualquier truco casero. Guardar los alimentos en recipientes cerrados, retirar la basura con frecuencia, secar las superficies húmedas, reparar pérdidas de agua y eliminar cajas de cartón o acumulaciones de objetos reduce los recursos que las cucarachas necesitan. Si el problema persiste pese a estas medidas, puede ser necesario recurrir a un servicio profesional de control de plagas.

Fuente: TN