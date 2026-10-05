Sofía Jiménez cumplió su promesa y realizó la Peregrinación a Luján con su novio: “Hoy entendí el por qué”

Sofía “Jujuy” Jiménez hizo la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján de la mano de su novio, Gustavo “Guti” Qüerio Hormaechea . Con un rostro cargado de emoción y cansancio, la modelo y conductora apareció en las redes sociales para anunciar que logró cumplir una promesa de hace tiempo .

En Instagram, Jiménez subió un álbum con fotos y videos que enseñan parte de su recorrido hacia la Basílica de Luján, donde se encuentra la mítica imagen de la patrona de la Argentina. Esta procesión es una de las más importantes y año tras año congrega a miles de personas de todo el país que parten desde Flores, Liniers o diferentes puntos de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Al estilo Carolina “Pampita” Ardohain , Jiménez fue fotografiada en la plaza principal frente a la catedral , mientras que de fondo se ven los diferentes puestos de asistencia y de venta de recuerdos religiosos. Luego, indicó que ingresó a la basílica y caminó hacia el altar como los cientos de fieles que acuden como símbolo de promesa.

Pese a que no indicó cuál fue su punto de partida , la modelo también grabó parte del camino junto a la multitud que peregrinaba. En ese instante, registró el discurso de un sacerdote que iba delante de ella con un carrito. Allí se emocionó al oír las palabras del hombre en referencia a las personas que por primera vez hacían la caminata e iban con la intención de agradecer o pedirle a la Virgen María.

Luego del ingreso a la catedral, Jiménez se detuvo con su pareja en la plaza a descansar. Además, presenció una de las misas que se llevó a cabo en las inmediaciones para todos aquellos peregrinos que quisieran ser parte.

“¡Lo logramos! Gracias por acompañarme, mi amor. Hace 2 años que sentía la necesidad de ir, y hoy entendí el porqué; solo me salió agradecer” , escribió Sofía Jiménez en su posteo que acumuló más de 26 mil “Me Gusta” y decenas de comentarios, entre los que se encontraron mensajes de apoyo por parte de los usuarios, como: “Qué lindo, Sofi, que pudiste peregrinar” ; “Genios” y “Lo que se siente es único” .

Cabe recordar que la modelo se casó simbólicamente en completo secreto con su novio, Gustavo Hormaechea , a tan solo seis meses de haber iniciado el romance. “Fue algo íntimo, no le conté nada a nadie porque estábamos los dos solos en una iglesia” , dijo en junio en el streaming Que alguien le avise (La Casa).

La peregrinación a Luján comprende en su trayecto más largo 60 kilómetros si se sale desde Liniers, punto habitual de inicio, aunque algunas ciudades de la zona oeste del área metropolitana también son parámetro para comenzar con la caminata. El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, estimó que 2,7 millones de fieles participaron del evento que tuvo lugar el sábado 3 y domingo 4 de octubre.

Carolina “Pampita” Ardohain realizó nuevamente la procesión hacia la Basílica de Luján , una promesa que cumple desde hace varios años junto a amigas y familiares. Mediante su cuenta de Instagram, la modelo relató el minuto a minuto de su hazaña.

“Buen día, peregrinos” , escribió junto a una postal que rezaba: “Peregrinar: misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón. Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada . ¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar”.

Lejos de los flashes, se la pudo ver compartir el cansancio, hacer una pausa a bordo de un transporte para higienizarse y vendarse los pies —protegiéndolos luego con bolsas para seguir avanzando—, y alentar a los gritos a todos los presentes con una gran sonrisa.

Fuente: La Nación