Cayó el prófugo acusado de matar a un policía en Lanús: lo encontraron festejando un cumpleaños

Después de semanas de búsqueda, Dylan Ezequiel Santillán fue detenido en Lanús Oeste . El joven, acusado de ser uno de los autores del crimen del policía federal Matías Nahuel Ceballos , estaba prófugo desde agosto , cuando escapó de la Unidad Penitenciaria N.º 57 de Campana.

El sospechoso fue localizado en el barrio Villa Jardín , donde había ido a participar de una fiesta por el cumpleaños de una amiga . La información llegó a los investigadores y permitió montar un operativo que terminó con su captura.

Santillán tenía una orden de captura internacional y el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre 5 y 10 millones de pesos para quien aportara datos que permitieran encontrarlo.

La detención estuvo a cargo de efectivos de la DDI Avellaneda-Lanús , que habían recibido información precisa sobre el lugar donde se encontraba el prófugo.

Cuando los policías llegaron a la casa de Villa Jardín, vieron a Santillán en la puerta. Al advertir la presencia de los agentes, el joven intentó refugiarse dentro del domicilio.

Ante esa situación, la fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia . Los efectivos ingresaron al domicilio, lograron reducir al sospechoso y concretaron la detención.

Según confirmaron fuentes judiciales a Diario Conurbano , con la captura de Santillán quedó cerrado el círculo sobre los integrantes de la banda que estaban vinculados con el asesinato de Ceballos.

El homicidio ocurrió el 27 de marzo , cuando el cabo Matías Nahuel Ceballos , de 31 años, fue sorprendido por cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos.

El policía, que estaba junto a su pareja frente a un comercio de Lanús, intentó defenderse con su arma reglamentaria pero recibió dos disparos y murió poco después en el Hospital Evita.

La investigación permitió identificar a Santillán como uno de los sospechosos. En mayo , el joven fue detenido durante un allanamiento realizado en el mismo barrio donde había ocurrido el ataque.

El 20 de agosto , Santillán volvió a convertirse en prófugo después de protagonizar una cinematográfica fuga de la Unidad Penitenciaria N.º 57 de Campana junto a otro interno.

Según la investigación, ambos utilizaron una cuerda para trepar los muros del establecimiento penitenciario y así lograron salir del predio.

Después, escaparon en un auto blanco que los esperaba sobre la Ruta Provincial N.º 6.

Desde entonces, Santillán era intensamente buscado y se había convertido en uno de los prófugos prioritarios para los investigadores.

Con su detención, Santillán volvió a quedar a disposición de la Justicia. Ahora deberá enfrentar el proceso por su presunta participación en el asesinato del policía y la investigación relacionada con su escape de la cárcel.

La causa por la fuga del penal está a cargo de la UFI N.º 1 de Zárate-Campana , encabezada por el fiscal Alejandro Irigoyen .

En paralelo, por el homicidio de Ceballos interviene la fiscal Natalia Milione , titular de la UFI N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

Fuente: TN