Montenegro retomó la Intendencia y reapareció públicamente en el centenario de la Base Naval

ZONALES





Guillermo Montenegro retomó formalmente la Intendencia de General Pueyrredon después de casi diez meses en el Senado bonaerense y este lunes tuvo su primera actividad pública en el acto por los 100 años de la Base Naval Mar del Plata.





El jefe comunal participó de la ceremonia realizada en la Plaza de Armas Submarino ARA Santa Fe, junto a autoridades civiles y militares, personal de la Armada e invitados especiales. La actividad se concretó el mismo día en que presentó en la Cámara de Senadores bonaerense el pedido de licencia extraordinaria para reasumir como intendente.





Montenegro había dejado el Ejecutivo municipal en diciembre de 2025, luego de asumir como senador provincial tras encabezar la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección. Durante su ausencia, Agustín Neme quedó al frente del Municipio.





El regreso todavía debe completar el trámite legislativo correspondiente, ya que resta la aprobación de su pedido de licencia en el Senado. Una vez concretado, Neme dejará nuevamente la conducción del Ejecutivo y se espera que retome su banca en el Concejo Deliberante.





La vuelta de Montenegro se produce cuando resta poco más de un año para la finalización del mandato iniciado en 2019. El intendente afrontará esta nueva etapa de gestión en un escenario marcado por distintos desafíos para la ciudad y con la preparación de una nueva temporada de verano como uno de los principales temas de agenda.





El acto de este lunes coincidió además con una fecha especial para la Base Naval Mar del Plata, que cumplió 100 años desde la promulgación de la ley que autorizó su creación. La celebración comenzó durante el fin de semana con actividades abiertas a la comunidad.





Miles de vecinos y turistas pudieron recorrer las instalaciones, conocer el destructor ARA “La Argentina” y el patrullero oceánico ARA “Bouchard”, además de participar de distintas demostraciones y actividades vinculadas con el trabajo de las unidades navales con asiento en la ciudad.





De esta manera, el centenario de la Base Naval se convirtió también en el escenario del primer compromiso público de Montenegro tras anunciar su regreso al gobierno municipal.