Sigue la búsqueda del acusado por el femicidio de una joven hallada dentro de una heladera con cal

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La búsqueda del hombre acusado por el femicidio de una joven cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una heladera cubierto con cal continúa en Córdoba. Los investigadores mantienen distintas hipótesis sobre su posible paradero y realizan rastrillajes en zonas rurales de difícil acceso.

El sospechoso cuenta con un pedido de captura activo en la provincia de La Rioja, donde había tenido un empleo formal. Según los investigadores, podría contar con recursos y contactos en ese territorio que le permitirían permanecer oculto.

Otra de las líneas de investigación apunta a una extensa zona rural ubicada en los límites de Córdoba, donde se realizaron operativos para intentar localizarlo.

La carta que encontraron en la vivienda

Durante un primer allanamiento en la casa de Cruz del Eje donde convivían la víctima y el acusado, los efectivos encontraron una carta escrita por el hombre. En el texto, se atribuía el femicidio y hacía referencia al lugar donde se encontraba el cuerpo.

También indicaba que se había marchado de la vivienda y que tenía intención de quitarse la vida. Poco después, los investigadores encontraron el cadáver de la joven dentro de una heladera, cubierto con cal.

Un posible avistamiento en Cruz del Eje

La hermana de la víctima aseguró haber recibido recientemente un mensaje que señalaba que el sospechoso habría sido visto circulando en moto por Cruz del Eje.

Ese dato se incorporó a las hipótesis que manejan los investigadores, que continúan trabajando para establecer su paradero y concretar su detención.

Hasta el momento, la búsqueda sigue activa y las autoridades no confirmaron dónde podría encontrarse el acusado.