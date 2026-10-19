Para qué sirve la pieza de goma que tienen algunas zapatillas en la punta de los pies

Algunas zapatillas tienen una pieza de goma en la parte delantera que suele pasar inadvertida. Aunque su diseño puede variar según el modelo, es habitual ver esto en calzado deportivo, de lona y modelos pensados para actividades al aire libre.

La pieza de goma cumple una función importante: proteger los dedos de los pies de golpes , roces y otros impactos , además de ayudar a prolongar la vida útil del calzado.

La pieza de goma ubicada en la parte delantera de algunas zapatillas se conoce como puntera . Su función principal es reforzar el sector que cubre los dedos y reducir el impacto de los golpes contra el suelo, piedras, muebles u otros obstáculos.

Además, evita que la tela o el material exterior se desgaste rápidamente por el roce constante . Esto resulta especialmente útil en las zapatillas que se utilizan para caminar mucho, jugar o realizar actividades que implican movimientos bruscos.

El tamaño y el grosor de la puntera dependen del tipo de calzado y de la actividad para la que fue diseñado. No todas las zapatillas necesitan el mismo nivel de protección.

En los modelos de lona, por ejemplo, la puntera de goma suele cubrir una parte visible del frente y también forma parte de su diseño característico. En las zapatillas destinadas a actividades al aire libre, en cambio, el refuerzo puede ser más robusto para soportar el contacto con superficies irregulares. De esta manera, se dividen en tres grupos:

Si bien esta parte de la zapatilla puede reducir los efectos de los impactos leves y proteger el material exterior, una puntera de goma común no garantiza que los dedos estén protegidos frente a golpes fuertes , aplastamientos u objetos pesados.

Fuente: TN