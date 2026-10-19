Kaytee Gillis, psicoterapeuta: “Las personas que son amables con todos no siempre buscan agradar, sino sentirse seguras”

Kaytee Gillis es una psicoterapeuta estadounidense especializada en el trabajo con individuos que sufrieron traumas por relaciones de pareja o familiares, y explica la razón detrás de las personas que son amables con todos .

La experta sostiene que en estos casos no siempre hay una amabilidad extrema, sino que también puede aparecer como un mecanismo para sentirse seguras , y que responde a un trauma pasado relacionado con haber crecido en un ambiente inseguro.

En una de sus publicaciones en la web “Psicología hoy”, Gillis hace hincapié en que muchas personas tienen una obsesión con agradarle a todo el mundo, y al enterarse que no pasa con algún conocido, pueden ingresar en un estado de persecución, buscando sin parar la razón, a pesar de que en muchos casos no hay una.

El patrón de preocupación que se genera en una persona por el simple hecho de no agradarle a alguien, Gillis asegura que nace de una infancia llena de rechazo. Al crecer en un ambiente donde esos tratos son comunes, la gente aprende a leer las reacciones de los demás y sacar conclusiones que llevan a sobre pensar otras cosas.

Al ser niños y depender de un adulto para cualquier cosa que se quiera hacer, uno queda a merced de sus estados de ánimo y los malos tratos o el rechazo constante , pueden generar que ese pequeño empiece a cuestionarse si el enojo fue provocado por algo que hizo, lo que lleva a una sensación de inseguridad.

Esa sensación de inseguridad, que se genera por el rechazo y malos tratos de los adultos, genera que el niño se sienta en peligro , por lo que cada vez que ve a un adulto enojado o que interpreta un tono de voz o una cara diferente, su sistema nervioso siente que debe adaptarse para sobrevivir con ciertos mecanismos de protección.

Por estas vivencias es que a veces a una persona parece afectarle por demás no agradarle a otra. El problema es que, al ya ser adultos, uno depende de sí mismo y no debería estar preocupándose por esto, porque simplemente no se le puede agradar a todo el mundo , y en algunos casos no se hizo nada malo para generar esa respuesta del otro. Al entender ese detalle, se puede dejar de sobre pensar muchas cosas.

En algunas ocasiones, las personas que muestran gran amabilidad y se preocupan profundamente por los problemas de sus conocidos, pueden mostrar gran dificultad para abrirse sobre sus propias inseguridades .

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Según la psicología , esta dificultad para mostrar vulnerabilidad con otros se puede explicar por la teoría del apego evitativo . Esta describe a las personas que aprenden a confiar en sí misma, y las relaciones que exigen dependencia o intimidad emocional les produce mucha incomodidad.

En los estudios realizados por la psicología, en estos casos, la amabilidad que muestran estas personas es genuina y no fingida, pero también funciona como un escudo protector o una distancia segura . Al entregar tanto a los otros, escuchando los problemas y ofreciendo soluciones, se evita la apertura emocional propia.

Este comportamiento, en la mayoría de los casos, se da por las relaciones que se tienen en la infancia. Si un niño encuentra indiferencia ante momentos de vulnerabilidad o en casos extremos, críticas o violencia , puede aprender que estas apertura emocional no es segura, por lo que cuando crece ya no se siente cómodo haciéndolo.

Además, ante estos mecanismos de defensa creados desde el subconsciente, la persona ya no puede interpretar que individuos representan una amenaza para abrirse y quienes pueden ser un lugar seguro, lo que dificulta la vulnerabilidad si no se trabaja con un profesional.

Fuente: TN