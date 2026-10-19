Cómo optimizar los metros cuadrados de la casa: las 5 ideas de un arquitecto que lo cambian todo

Encontrar la forma de darle un buen uso a los espacios que tiene una vivienda es un desafío para todo tipo de casas, lo que incluye a las chicas y a las grandes. Un arquitecto explicó, desde su visión profesional, cómo optimizar los metros cuadrados para ganar espacio e incluir lugares para guardar ciertos objetos.

Y lo hizo con un plan de cinco ideas que, desde su perspectiva, lo cambian todo. Van desde la polifuncionalidad de ciertos espacios del hogar hasta la inclusión de tecnología y diferentes muebles innovadores que pueden ayudar al orden de la casa.

El primero de sus consejos que ofreció este arquitecto en su cuenta de Instagram (@juncosarquitectura) tiene que ver con trabajar con espacios polifuncionales . Usa como ejemplo el garaje: además de guardar el auto, también puede recibir placares grandes para almacenar diferentes objetos, y hasta un taller con herramientas que este camuflado.

Con una galería aconseja tenerla integrada como un ambiente con potencial para usar como espacio de descanso, o para hacer asados o juntadas con amigos o familia. Si se integra correctamente con el patio y la cochera, se puede aprovechar esa polifuncionalidad.

Una publicación compartida por Arq. JUNCOS & Asoc. (@juncosarquitectura)

También se refiere a la versatilidad, con el ejemplo del lavadero : si las habitaciones están en la planta alta de la casa, se puede agregar un cuarto con el lavarropas que tenga conexión y salida a un lugar con el tender para colgarla. Esto para no tener que estar trasladando las prendas sucias por muchos metros.

Si no se tienen dos plantas, el lavadero se puede integrar en la cocina , logrando un seguimiento de estos dos espacios con el patio que tiene el tender. Así se optimiza mejor la funcionalidad y se aprovecha hasta el último metro cuadrado de la casa.

Dejando de lado los espacios grandes y las casas con cochera, galería y jardín, el arquitecto brinda, en otro video en su cuenta de Instagram, diferentes ideas para que un departamento pequeño no lo parezca tanto y se pueda volver más funcional.

Lee también: Los arquitectos coinciden: esta es la cantidad ideal de enchufes en una cocina para no correr riesgos

El primer consejo, que es uno de los más recurrentes dentro de la profesión tiene que ver con los colores: los tonos y cortinados claros son ideales porque dan la sensación de un espacio más amplio, además de que entrega mayor luminosidad al departamento.

Si se tiene un monoambiente, una buena idea es utilizar separadores o divisores permeables, como un biombo de madera o una biblioteca. Esto creará un ambiente más privado sin la necesidad de tener una pared en el medio y sin ocupar demasiado espacio.

La funcionalidad para departamentos chicos también depende mucho de como se organicen los lugares de guardado : el arquitecto opina que hay que utilizar muebles de piso techo que son amplios o hasta algunos que se coloquen en la parte alta para no molestar en la circulación.

Una publicación compartida por Arq. JUNCOS & Asoc. (@juncosarquitectura)

En esta misma línea, una innovación que fue ganando terreno en los últimos años son las cajoneras que van debajo de la cama: estas permiten organizar diferentes objetos en un espacio que suele estar vacío y ganar terreno de guardado.

Lo mismo ocurre con el equipamiento con doble función, ya sea la mesa de la cocina que puede ser un espacio de trabajo, el sillón que se puede convertir en cama, evitando el doble gasto en ambos muebles, y las sillas que van con la mesa pueden ser plegables, para guardarse en el interior de esta y que no sean visibles.

Fuente: TN