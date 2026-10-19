Un bebé de tres meses sufrió quemaduras luego de que una vecina le arrojara agua caliente con un termo

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Concordia, Entre Ríos

. El pequeño recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta para continuar su recuperación en su casa.

Un bebé de tres meses sufrió quemaduras de primer y segundo grado luego de que una vecina presuntamente le arrojara agua caliente con un termo en una vivienda de

El episodio ocurrió el sábado en una vivienda ubicada en la calle 11 de Noviembre, cuando el bebé se encontraba al cuidado de familiares. El hecho también dejó a dos adultos con lesiones y derivó en un enfrentamiento entre vecinos, por lo que debió intervenir la Policía.

El jefe departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, confirmó que el bebé sufrió quemaduras en un brazo, el tórax y una pierna.

Según explicó el funcionario, el pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió las primeras curaciones. Luego, los médicos autorizaron su regreso al hogar, donde continúa recuperándose bajo cuidados.

Qué pasó con la mujer señalada

La mujer señalada como responsable fue trasladada a la Sala 8 del hospital Felipe Heras, destinada a la atención de salud mental, por disposición de la Fiscalía y luego de una evaluación médica policial.

Sin embargo, recibió el alta médica y regresó a su domicilio. “Tengo entendido que, por disposición de los médicos de este lugar, le han dado el alta y está nuevamente en su domicilio”, señaló Rosatelli.

Hasta el momento, no se informó una imputación formal ni una resolución judicial sobre su situación procesal. La Fiscalía interviene para establecer cómo ocurrió el episodio y determinar las eventuales responsabilidades.

La preocupación de la familia

Los padres del bebé manifestaron su preocupación al enterarse de que la mujer había regresado al barrio y reclamaron medidas de protección