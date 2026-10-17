Robaba con una réplica de ametralladora y lo detuvieron en Parque Avellaneda: tiene más de una docena de antecedentes

Tenía 11 antecedentes penales y 2 condenas vigentes , pero igualmente andaba por el barrio de Parque Avellaneda asaltando a vecinos con una réplica de ametralladora . Finalmente, fue detenido por la Policía de la Ciudad.

El sospechoso, de 38 años, cayó preso luego de que le robó a un vecino que estaba estacionando su auto en la calle Garzón al 3800, en dicho barrio porteño.

La víctima fue sorprendida por el delincuente que lo amenazó con una réplica de una ametralladora y le robó el celular y un reloj.

Luego de ese asalto, intentó robarle un transeúnte, que resultó ser un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) , por lo que el delincuente escapó.

Ante esa situación, un vecino llamó al 911 y alertó que el ladrón había ingresado a una casa ubicada sobre la calle Laguna al 9000, por lo que personal de la Comisaría Vecinal 9C se hizo presente rápidamente e ingresó a la vivienda.

Allí los policías encontraron al sospechoso en el comedor. Al revisar la propiedad encontraron el celular robado y la réplica de ametralladora utilizada para los robos.

Según se constató, el hombre posee 11 antecedentes penales desde 2018 por robos, tentativas de robo y hurto, lesiones, encubrimiento y atentado y resistencia contra la autoridad, entre otros delitos.

Además, contaba con dos condenas vigentes, dictadas en 2019 y 2022, y un procesamiento con prisión preventiva desde 2023.

Fuente: Clarín