Detuvieron por un presunto hurto al padre de Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo presa en Brasil por racismo

El padre de Agostina Páez , la abogada argentina que estuvo presa en Brasil acusada de racismo por gestos que hizo en un bar, fue detenido por un presunto hurto a un comercio en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo .

Mariano Páez , de 58 años, permanece alojado en una comisaría de la capital de Santiago del Estero , después de ser detenido junto a su actual pareja, quien habría actuado como cómplice.

El hecho del que se acusa a Páez ocurrió el 10 de octubre último, minutos después del mediodía, en la sucursal del negocio de materiales para la construcción Lo Bruno ubicada sobre la calle Juan Núñez del Prado en esa ciudad santiagueña.

Según relata el diario El Liberal a partir de fuentes de la investigación , Páez ingresó al local acompañado por su actual pareja con la aparente intención de hacer una compra de materiales.

En un momento, mientras se encontraban junto al sector de cajas -según sostiene la investigación judicial que lleva adelante la fiscal a cargo del caso Emanuel Sabater - una de las empleadas del comercio dejó una suma de dinero en efectivo sobre el mostrador.

Con la cajera distraída, y en un abrir y cerrar de ojos, el acusado metió la mano por la ventanilla de la caja , tomó el dinero -sería alrededor de $ 1.500.000 - y se lo pasó disimuladamente a su acompañante.

Sin esperar un instante, ambos sospechosos se retiraron del local comercial sin concretar ninguna compra y con el dinero bien escondido.

Al constatar el faltante de dinero, los encargados del comercio dieron aviso a la policía . Los agentes llegaron al local y al revisar las cámaras de seguridad del local reconocieron a Páez en las imágenes.

Tras la denuncia radicada por el representante legal de la firma comercial, se iniciaron las averiguaciones que derivaron en dos allanamientos ejecutados el viernes por personal del Departamento Robo y Hurto de Termas de Río Hondo.

En uno de ellos, en una vivienda de la calle Alvear del barrio Alberdi de la capital santiagueña y por orden del juez Silvio Salice , la policía detuvo a Páez y a su pareja , María Emilia Soledad Batule, de 34 años, como supuesta coautora del delito que se investiga. Además, en el procedimiento los agentes secuestraron unos $ 600.000 .

Páez y Batule continúan detenidos por el momento, a la espera de ser indagados por el fiscal que interviene en la causa.

Histórico empresario del sector del transporte en Santiago del Estero, Páez alcanzó notoriedad este año como padre de Agostina, la joven que pasó 45 días detenida en Brasil luego de realizar gestos racistas a los empleados de un bar en Río de Janeiro .

Cuando Agostina volvió al país, Páez protagonizó un incidente tan bochornoso como el de su hija cuando replicó los mismos gestos en un boliche santiagueño y quedó registrado en video .

El año pasado, en un incidente que tuvo connotaciones policiales, fue denunciado por violencia de género por su expareja, Stefany Budan , que es abogada. Incluso tuvo que cumplir un tiempo en prisión .

Sin embargo, así como había usado las redes sociales para denunciar a Páez, Budan salió por esos mismos medios a desmentirse y pedir la liberación del hombre. Que finalmente recuperó la libertad y continuó su relación amorosa con la abogada.

Fuente: Clarín