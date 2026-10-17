El impactante incendio de un edificio municipal de 143 años en las protestas en Francia

Un edificio municipal de 143 años sufrió este sábado un incendio provocado por los manifestantes de las masivas protestas en Francia . El ayuntamiento de Limoges sufrió enormes pérdidas y su reconocida cúpula se derrumbó tras ser colmada por las llamas.

El prefecto local, Maurice Barate, declaró que está “prácticamente destruido” en diálogo con France24 y c riticó el “acto deliberado de vándalos” . “El techo se derrumbó sobre los pisos inferiores, a excepción del ala oeste, y dos tercios del exterior ya desaparecieron”, declaró.

Testigos afirmaron que un grupo de manifestantes enmascarados incendiaron un patrullero de la policía frente al ayuntamiento. Luego, fueron vistos rompiendo ventanas y entrando al edificio para prenderlo fuego.

Cientos de personas se reunieron alrededor del ayuntamiento al ver las enormes llamas y algunos testigos lograron grabar el momento en el que su cúpula se derrumba y cae sobre los pisos inferiores . Varios espectadores suspiraron con sorpresa y lamentaron la destrucción. Mientras tanto, otros manifestantes en la protesta celebraron la caída con aplausos y gritos.

Bomberos se desplegaron en la zona para intentar contener las llamas. En el lugar se vio a un empleado municipal llorar y ser consolado por un concejal local. Varios negocios en el centro de Limoges también fueron saqueados .

El incidente ocurrió en medio de las protestas que colmaron Francia en los últimos días, donde hubo choques entre la policía y los manifestantes y caos en el centro de París, debido al encarecimiento de la vida en el país. Ocurren a seis meses de la elección presidencial para elegir al sucesor del actual mandatario francés, Emmanuel Macron .

“Ningún lugar para la violencia en nuestra República. Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios, saqueado hasta nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados . A las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse, les doy el apoyo de la Nación”, escribió el presidente a través de la red social X.

Y concluyó: “Haremos todos un frente unido frente a los sembradores del caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan”.

En las redes sociales se identificó un llamado a “amarillos y jóvenes”, que exhortaba a protestar junto al movimiento de los chalecos amarillos, la generación Z, campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados , entre otros.

El principal reclamo surgió luego del aumento del combustible desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero. Según el sitio 17octobregiletjaune.net, se prevén cerca de 1500 acciones de protesta en todo el país.

Decenas de personas fueron detenidas en relación a los disturbios, donde manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, que tiraron gases lacrimógenos y usaron un camión hidrante.

Se detectaron bloqueos de rutas o rotondas en varios puntos como Rennes, Marsella y Lyon. Las autoridades prevén alrededor de 200.000 manifestantes , 40.000 en París, en este primer día de dos semanas de vacaciones escolares.

La policía controlaba lugares estratégicos como las estaciones de tren o la turística avenida de Champs-Élysées, donde se prohibió manifestar.

En Marsella y en Lille, manifestantes accedieron a los ayuntamientos y, en la primera, derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa. En Limoges se presenció el derrumbe de la mayor parte de la edificación.

“No nos dejaremos intimidar”, aseguró el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de estar detrás de las protestas.

Fuente: La Nación