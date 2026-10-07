Revelaron que la joven asesinada por su ex pareja en Mar del Plata perdió un embarazo por la violencia que sufría

Rocío Núñez tenía 27 años y era madre de tres hijos. Este martes, fue asesinada de un disparo en el cuello en el barrio Las Heras, ubicado en Mar del Plata . Por el hecho, acusaron a su ex pareja, identificado como José Leonardo Cejas Urbistondo , de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura por otro homicidio. La familia de la víctima reveló que la mujer había perdido un embarazo a causa de las agresiones que le propinaba el ahora detenido .

El ataque ocurrió cerca de las 10 horas en la zona de Reforma Universitaria, entre Morris y Güiraldes. El personal policial llegó tras una llamada realizada al 911, pero, para ese entonces, la muerte de la joven ya había sido confirmada.

Según contaron sus familiares, la víctima era mamá de una nena de 5 años y dos varones de 9 y 3. Incluso, revelaron que la violencia atravesaba a la relación que tenía con Cejas Urbistondo. Si bien contaron que habían comenzado a convivir hace cinco meses, la relación llevaba más tiempo. Aunque no pudieron precisar el tiempo que estuvieron juntos.

“ Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba ”, reconocieron los allegados de la joven durante un diálogo con el medio marplatense 0223 . Al mismo tiempo que afirmaron que “ella no era mala persona”, lamentaron que hubiera sido asesinada de una forma tan brutal.

Luego de que se confirmara la muerte de Núñez, el fiscal Carlos Russo quedó al frente de la investigación por femicidio . En principio, se enfocaría en trabajar para determinar la mecánica del ataque y la participación del acusado.

Según las fuentes de la investigación consultadas por Infobae , la joven fue asesinada de un disparo en el cuello durante una discusión con su ex pareja. En ese momento, la víctima estaba en el patio delantero cuando comenzó el conflicto.

En ese contexto, Cejas Urbistondo habría sacado un arma y efectuado varios disparos. Una de las balas impactó en el cuello de Núñez, de acuerdo con los testimonios que ya se encuentran incorporados en la causa.

La víctima fue trasladada de urgencia en un vehículo particular al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Las Heras, donde el personal médico confirmó su muerte. Tras el ataque, el acusado escapó del lugar.

A raíz de la fuga del principal acusado, la Policía desplegó un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. Durante la búsqueda, los efectivos detectaron su desplazamiento y, al advertir la presencia policial, el hombre arrojó dos armas al suelo e intentó continuar la fuga.

Finalmente, Cejas Urbistondo fue reducido y detenido . En el procedimiento intervino el personal de Policía Científica, que incautó un revólver Smith & Wesson calibre .38 largo, con la numeración eliminada, y otro Italo Gra calibre .32 largo , también sin identificación.

Ante la magnitud del hallazgo, el fiscal Russo dispuso que le realicen un dermotest al imputado. Asimismo, ordenó otra serie de pericias sobre las armas secuestradas para establecer cuál de ellas fue utilizada en el crimen.

En línea con esto, se ordenó notificar a Cejas Urbistondo de la imputación y trasladarlo a la Unidad Penal N° 44 de Batán , donde quedó alojado. Hasta el momento, la hipótesis inicial apuntaría a que el ataque se produjo en el marco de una discusión entre la víctima y su ex pareja. No obstante, el acusado será indagado en los próximos días.

José Leonardo Cejas Urbistondo llevaba casi dos meses prófugo por otro homicidio , cuando fue detenido por el femicidio de Rocío Núñez. La orden de captura había sido emitida el 7 de agosto por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata.

En esa causa, Cejas estaba imputado por los delitos de homicidio agravado criminis causa, robo agravado por el uso de armas, robo agravado con armas de fuego y robo agravado cometido en poblado y en banda .

El expediente se originó a partir de un robo cometido el 18 de diciembre en el corralón Los Pumas, ubicado en Fortunato de la Plaza al 9100. De acuerdo con lo publicado por La Capital , dos hombres armados ingresaron al comercio para llevarse la recaudación y uno de ellos disparó durante el asalto.

Uno de los tiros alcanzó en el rostro a Darío Tapia , de 26 años, que estaba en el lugar. El joven permaneció internado durante más de un mes en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y murió el 23 de enero como consecuencia de las heridas.

La investigación, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri , identificó a los hermanos Facundo y David Carrizo como presuntos integrantes del grupo que participó en el hecho. Más adelante, la causa también vinculó a Cejas Urbistondo, situación que derivó en su pedido de captura.

No obstante, el historial judicial de Cejas incluye investigaciones iniciadas desde 2005 por robo, tentativa de robo y tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil. En 2007 volvió a ser investigado en expedientes por robo agravado y tentativa de robo calificado.

Al año siguiente, sumó causas por encubrimiento, portación ilegal de arma de uso civil y daño. En 2013 fue imputado otra vez por robo agravado. Sin embargo, el antecedente más reciente previo al crimen de este martes databa de mayo de 2025, cuando fue investigado por hurto agravado por escalamiento.

Fuente: Infobae