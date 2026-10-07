Balearon a un adolescente en Pilar y hay tres detenidos

La investigación por el ataque contra un adolescente de 17 años en el barrio Salas de Del Viso, partido de Pilar , derivó en la detención de tres hombres durante una serie de allanamientos en Garín , partido de Escobar . Dos de los apresados quedaron acusados de participar en un homicidio en grado de tentativa , mientras que el tercero fue detenido por presunto encubrimiento.

El episodio comenzó con disparos efectuados desde motocicletas en la intersección de Salas y Chutro. La víctima recibió una herida de arma de fuego en la pierna derecha y fue trasladada a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, donde permanecía a la espera de una intervención quirúrgica, según la información suministrada en la investigación.

La secuencia activó un operativo policial que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y allanamientos en distintos domicilios de Garín. En los procedimientos, los investigadores secuestraron una motocicleta que habría sido empleada en el ataque, una pistola calibre .380 con la numeración eliminada, municiones y prendas que habrían sido utilizadas por uno de los sospechosos.

De acuerdo con lo informado por el portal Pilar a Diario , el hecho investigado tuvo lugar en el cruce de las calles Salas y Chutro, en el barrio Salas, perteneciente a la localidad de Del Viso , partido de Pilar. Varios individuos circulaban en motocicletas cuando efectuaron una serie de disparos y luego se retiraron del lugar.

Vecinos de la zona alertaron sobre la situación a través del sistema de emergencias 911. Tras el aviso, concurrieron agentes de la Comisaría Pilar 7ª y del Comando de Patrulla Pilar, quienes preservaron el sector y realizaron las primeras tareas en el lugar.

Durante esa inspección, el personal policial localizó siete vainas servidas sobre el suelo. Ese hallazgo formó parte de los elementos incorporados a la causa para reconstruir la mecánica del ataque e identificar a quienes efectuaron los disparos.

En paralelo, las autoridades tomaron conocimiento de que un joven de 17 años había ingresado con una lesión de arma de fuego en la pierna derecha a la Unidad de Diagnóstico Precoz situada en Garín. La atención médica del adolescente se produjo mientras la policía comenzaba las averiguaciones en Del Viso.

Durante las primeras diligencias, la madre del adolescente se comunicó con efectivos policiales y señaló que su hijo mantenía desde hacía tiempo una disputa personal con un hombre que residiría en Garín.

Ese dato orientó parte de la pesquisa de la Dirección Departamental de Investigaciones Pilar (DDI Pilar) , que asumió las tareas para localizar a los posibles involucrados. Los investigadores también recurrieron a registros de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal para avanzar sobre los movimientos previos y posteriores a los disparos.

A partir del análisis de ese material y de otras averiguaciones, la DDI Pilar estableció las identidades de quienes serían los autores del ataque . Con esos elementos, se solicitaron y concretaron medidas judiciales en domicilios de Garín.

La investigación busca determinar el grado de participación de cada detenido , el recorrido de las motocicletas y la relación entre el conflicto señalado por la familia de la víctima y el ataque ocurrido en la vía pública.

El expediente fue caratulado como “homicidio en grado de tentativa” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 3 de Pilar, a cargo del fiscal Germán Camafreitas . Actúa además el Juzgado de Garantías N.º 6 de San Isidro .

Los procedimientos fueron coordinados por Cristian Damián Barrenenchea, jefe de la SubDDI Pilar. La causa continuará con la producción de pruebas, las pericias sobre los objetos secuestrados y las resoluciones judiciales que correspondan respecto de los tres detenidos.

Fuente: Infobae