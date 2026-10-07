Apuñaló a un adolescente porque sospechaba que salía con su ex novia y fue detenido por tentativa de homicidio

Un joven de 20 años fue detenido en la localidad bonaerense de Bahía Blanca luego de que fuera acusado de haber apuñalado brutalmente a un adolescente de 16 años. La víctima fue atacada cuando defendió a una familiar, quien sería ex pareja del agresor.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada en James Harris al 300. Cerca de las 02:10 horas, el acusado, identificado como Nazareno F. , se presentó en el domicilio e increpó a su ex novia.

Frente a esta situación, el joven intervino y se desató una pelea. No obstante, durante el enfrentamiento, el agresor apuñaló de forma reiterada al adolescente.

De acuerdo con la información obtenida por La Nueva , la víctima sufrió un corte en el antebrazo izquierdo y heridas cortopunzantes en la zona lumbar. Tras el ataque, el sospechoso se retiró del lugar en una moto Zanella ZR 150 con dirección a Ingeniero White .

Mientras que Nazareno F. escapaba, los familiares del menor dieron aviso a la Policía Bonaerense. Fue así que el joven recibió las primeras curaciones en el domicilio y luego fue trasladado en ambulancia al Hospital Penna .

Desde ese momento, el joven permanece internado en estado reservado . A pesar de esto, su familia informó que presentó una mejoría, por lo que le retiraron el respirador. Aunque continúa con un drenaje pleural , aseguraron que ahora puede respirar por sus propios medios.

“Le sacaron el respirador, está haciéndolo por sus propios medios y se encuentra estable”, contó Daiana, una tía de la víctima, quien precisó que recibió cuatro puñaladas en el sector izquierdo del cuerpo, entre la espalda, las costillas, un brazo y una mano.

Durante una breve entrevista con el programa Panorama de LU2 , la mujer aclaró que el adolescente “no está fuera de peligro” , pero valoró que “dentro de todo lo malo que pasó, está saliendo adelante” .

Pese a que el agresor se dio a la fuga en un primer momento, el personal del Comando de Patrullas logró detenerlo minutos después de que concretara el ataque. Incluso, ya fue citado a declarar y aceptó contar su versión de los hechos.

Inicialmente, la investigación se inició bajo la calificación de lesiones agravadas por el uso de arma blanca. Sin embargo, a partir de la evaluación de las lesiones, la causa fue recaratulada y Nazareno F. quedó imputado por el delito de tentativa de homicidio .

A raíz de esto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, a cargo del fiscal Jorge Viego , solicitó la conversión de la aprehensión en detención ante la Justicia de Garantías. Asimismo, la tía de la víctima reclamó: “Nosotros no queremos que esto quede así, queremos que se haga justicia” .

En línea con esto, la mujer reconstruyó la secuencia de cómo se habría dado el ataque, de acuerdo con los relatos que aportaron los vecinos de la zona. “Los vecinos nos contaron que el chico tenía todo premeditado” , apuntó al plantear que el acusado “esperó que los amigos de mi sobrino y de otros chicos que estaban ahí se vayan” para ingresar a la vivienda.

“Entró y empieza a decirle a una sobrina y a una chica que es su expareja: ‘Es él, es él’, creyendo que B. tenía una relación con ella” , relató la tía del adolescente herido. No obstante, aseguró que la víctima no lo conocía y que nunca había tenido ningún tipo de contacto con el agresor.

En ese momento, la mujer indicó que lograron sacar al ahora detenido de la casa y llevarlo hasta la esquina de la propiedad. Fue en ese punto donde comenzó la pelea y posterior ataque de arma blanca contra el menor de edad. “Andaba en moto y la dejó a la vuelta. Fue directamente a hacer daño”, indicó.

“Me decían que estaba endemoniado. Mi sobrina me dijo que daba miedo verle la cara” , describió la tía del joven apuñalado. A pesar de todo, la mujer remarcó: “No lo mató porque mi sobrino es joven, porque le pone muchas ganas para recuperarse y porque los médicos del hospital son geniales”.

Fuente: Infobae