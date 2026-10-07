Un hombre discutió borracho con su hermana, amenazó con matarla y quedó detenido en Santiago de Estero

Un hombre de 41 años fue aprehendido tras ser acusado de amenazar de muerte a su hermana durante un episodio de violencia ocurrido el domingo por la noche en un domicilio de la localidad de La Banda , provincia de Santiago del Estero . La intervención policial se produjo después de una comunicación telefónica que alertó sobre una situación conflictiva dentro de la vivienda.

La mujer, de 58 años, relató ante los efectivos que su hermano se encontraba bajo los efectos del alcohol y que había adoptado una actitud hostil hacia las personas que convivían en el lugar. De acuerdo con su testimonio, el hombre la amenazó de muerte en medio de la discusión.

Al arribar al inmueble, los uniformados se entrevistaron con la víctima y evaluaron el escenario. El acusado permanecía en la casa y, según se informó, su estado de alteración aumentó cuando advirtió la presencia del personal policial. Finalmente, fue reducido y trasladado de forma preventiva.

La actuación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4 de La Banda .

Según informó el portal del Diario Panorama , la intervención tuvo como objetivo inmediato resguardar a la mujer que denunció las amenazas y restablecer las condiciones de seguridad en el domicilio. El episodio se produjo en un ámbito familiar y derivó en la actuación de la Justicia.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso que el hombre continuara alojado en calidad de aprehendido. La medida fue adoptada luego de la intervención policial y de la denuncia realizada por su hermana.

A mediados de junio pasado, un grave episodio de violencia intrafamiliar sacudió a Villa Elvira , en la ciudad de La Plata, cuando un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana junto a otros familiares .

El hecho ocurrió el viernes pasado y terminó con el acusado detenido tras un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en su domicilio. El incidente dejó una secuencia de amenazas, disparos y tensión, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Según la denuncia presentada por la mujer de 33 años, el conflicto se desató cuando se disponía a retirarse de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 80 y 3 . En ese momento, observó a su hermano salir armado a la vereda . Las amenazas verbales precedieron a los disparos: el acusado efectuó al menos tres detonaciones contra el automóvil Fiat Punto donde se encontraba la denunciante junto a otras personas de la familia.

Una de las balas destrozó una de las ruedas traseras del vehículo, mientras que otra impactó en una de las puertas. Pese a la cercanía de los disparos y la agresión directa, ninguna de las personas presentes resultó herida.

La Justicia dispuso tareas investigativas que derivaron en la orden de allanamiento sobre la vivienda del acusado. El procedimiento fue ejecutado el sábado por personal de la Policía Bonaerense , que localizaron al hombre dentro de la propiedad , aparentemente atrincherado tras el ataque.

Durante la requisa, los agentes encontraron al sospechoso armado: portaba en la cintura un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones . Además, se incautaron otras armas en el domicilio, incluyendo un pistolón marca Rexto , una escopeta de doble caño calibre 16 , 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta . Todo el material quedó secuestrado como evidencia en el marco de la investigación.

El acusado, de 40 años , fue detenido en el lugar y trasladado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata . Ahora, la fiscalía deberá analizar la situación procesal del detenido y determinar los próximos pasos judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, lo que habría motivado el accionar violento.

Fuente: Infobae